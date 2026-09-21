Por: EL PILON SA

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Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente de Colombia, enfrentará una intervención de elevada complejidad este lunes 21 de septiembre, tras una afección cardíaca que requirió su inmediata hospitalización en Bogotá.

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El conocido abogado, de 73 años, permanece bajo observación en el centro médico La Cardio, establecimiento especializado en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Según la información confirmada, De la Espriella Juris presenta obstrucciones en cuatro vasos coronarios, lo que significa que cuatro de las arterias principales que abastecen al corazón tienen bloqueos significativos. Esta condición pone en riesgo el flujo sanguíneo normal y hace indispensable una cirugía de corazón abierto, un procedimiento utilizado para restaurar el flujo y prevenir daños cardíacos mayores.

El propio Abelardo de la Espriella Juris informó sobre su situación de salud y el procedimiento al que será sometido, por medio de un mensaje dirigido a sus seguidores en Instagram. En la publicación, transmitió el anuncio de su cirugía programada para el lunes 21 de septiembre de 2026 y solicitó a quienes lo siguen que oren por él. Llamó la atención el tono optimista y el uso de la expresión “Chao Pescao”, que se ha vuelto característica en su comunicación pública. El mensaje reflejó la intención del abogado de mantener el ánimo, incluso en medio de una situación médica delicada.

Hasta el momento, el presidente Abelardo de la Espriella no ha emitido comunicados oficiales adicionales sobre el avance o estado actual de salud de su padre. La familia permanece concentrada en el proceso quirúrgico y en la posterior recuperación, mientras el entorno cercano y la opinión pública muestran expectativa por el resultado de la intervención.

La cirugía se lleva a cabo en La Cardio, institución reconocida en la capital colombiana por la atención altamente especializada a pacientes con enfermedades del corazón. El equipo médico será responsable del procedimiento y el acompañamiento en el periodo de recuperación, decisivo para el bienestar de Abelardo de la Espriella Juris.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Abelardo de la Espriella Juris necesita una cirugía de corazón abierto?

El abogado debe someterse a una cirugía de corazón abierto debido a la obstrucción en cuatro vasos coronarios. Estas obstrucciones impiden el flujo sanguíneo adecuado en el corazón, situación que puede ocasionar complicaciones graves si no se trata oportunamente, de acuerdo con la información difundida por él mismo y la atención brindada en La Cardio.

¿Qué es La Cardio y cuál es su especialidad médica en Bogotá?

La Cardio es un centro médico ubicado en Bogotá, especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. En este establecimiento, profesionales expertos atienden casos complejos como el de Abelardo de la Espriella Juris, brindando recursos tecnológicos y humanos para cirugías de alta complejidad del corazón.

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