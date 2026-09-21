Por: Caracol TV

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Colombia enfrenta una situación climática preocupante debido a la intensidad de los incendios forestales y al aumento inusual de temperaturas en distintos puntos del país. Según Noticias Caracol, municipios de varias regiones han superado los máximos históricos de temperatura, con registros superiores a los 40 grados centígrados y sensaciones térmicas de hasta 50 grados. Estos niveles extremos han afectado directamente a departamentos como Cesar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Nariño, Córdoba y Atlántico. Dentro de los municipios más afectados por el calor se destacan Pailitas y Valledupar en el Cesar; Fredonia en Antioquia; Natagaima, Ambalema, Saldaña y Armero en Tolima; Beltrán en Cundinamarca; La Paz en Cesar, y Urumita en La Guajira.

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La otra cara del clima se evidenció en Barranquilla, donde hubo un contraste abrupto entre altas temperaturas y fuertes lluvias acompañadas de granizo. De acuerdo con el relato de ciudadanos como Ricardo Quintero en Noticias Caracol, la transición repentina desconcertó a los habitantes, quienes pasaron de buscar refugio ante el calor agobiante a protegerse de una intensa lluvia. El granizo, poco común en la región Caribe, sorprendió aún más a la población y desencadenó dificultades adicionales, especialmente en temas de movilidad dentro de Barranquilla.

El meteorólogo Christian Euscátegui explicó en Noticias Caracol que estos extremos en el clima obedecen a la entrada de la segunda temporada de lluvias en diferentes regiones del país, entre ellas Caribe, Andina y Pacífica. Si bien el fenómeno de El Niño —evento climático caracterizado por el aumento de la temperatura del mar en el Pacífico central y oriental— suele traer consigo déficit de lluvias y aumento de temperaturas, "no desaparece las temporadas de lluvia". Euscátegui subrayó que las lluvias esperadas para esta temporada pueden verse debilitadas, pero no por eso dejarán de presentarse, por lo que el país debe estar alerta.

Sobre la presencia inesperada de granizo, el meteorólogo describió que el conjunto de altas temperaturas y humedad, favorecidas por ondas tropicales, promueve la formación de nubes con gran desarrollo vertical. Estas nubes, de hasta 15 kilómetros de espesor, pueden formar gránulos de hielo que luego caen como granizo, un fenómeno inusual en ciertos departamentos y que ahora se observa como una posible tendencia relacionada con el cambio climático.

Por otra parte, Antioquia y la región Caribe han experimentado además un alto consumo de energía debido a las olas de calor. Noticias Caracol advierte que un apagón podría costarle al país 30,7 billones de pesos, un dato relevante frente a la presión energética que enfrentan estas zonas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles departamentos de Colombia han presentado las temperaturas más altas recientemente?

De acuerdo con Noticias Caracol, Cesar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Nariño, Córdoba y Atlántico son los departamentos más afectados por las recientes olas de calor extremo. En municipios como Pailitas y Valledupar (Cesar), Fredonia (Antioquia) y Natagaima (Tolima) se registraron temperaturas superiores a los 40 grados, superando máximos históricos.

¿Por qué se presentan lluvias y granizo durante la temporada de El Niño en Colombia?

Según Christian Euscátegui, especialista consultado por Noticias Caracol, aunque el fenómeno de El Niño suele significar un déficit de lluvia y aumento en temperaturas, no elimina del todo la temporada de lluvias. Durante esta etapa, la presencia de ondas tropicales y el incremento de humedad pueden dar lugar a nubes de gran desarrollo vertical, responsables de lluvias intensas y ocasionales granizadas, incluso en regiones donde esto no es habitual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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