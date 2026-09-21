Por: Caracol TV

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Flamengo celebró una valiosa victoria en el estadio Maracaná este domingo, imponiéndose 2-1 ante el RB Bragantino en un duelo clave por la jornada 28 del Brasileirao, la máxima liga de fútbol de Brasil. De acuerdo con la información de Noticias Caracol, el protagonista de la noche fue el colombiano Jorge Carrascal, quien tuvo una destacada actuación al contribuir con una asistencia que abrió el marcador para el equipo ‘mengao’.

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El primer gol llegó rápidamente en el partido, cuando apenas transcurrían 13 minutos del primer tiempo. En esa jugada, Jorge Carrascal, ubicado sobre la banda izquierda, demostró precisión y visión al recibir el balón y realizar un centro perfectamente colocado. La jugada fue descrita por el medio como un envío “como con la mano”, resaltando la calidad en la ejecución del colombiano. El uruguayo Guillermo Varela fue el encargado de culminar la acción empujando la pelota al fondo de la red y, de esa manera, dar la ventaja inicial al Flamengo.

La actuación de Carrascal resulta especialmente relevante dentro del contexto actual del club, que disputa posiciones importantes en el Brasileirao. Su aporte ofensivo, no solo en la construcción de jugadas, sino en acciones decisivas como esta asistencia, le otorga valor añadido a la plantilla rojinegra en la recta final de la temporada. La jugada fue destacada por aficionados y medios, como puede verse en el video publicado en redes sociales por Diario Gols. La asistencia de Carrascal no solo evidenció técnica, sino que además denota creciente confianza por parte del entrenador, quien lo ha tenido en cuenta en momentos determinantes de los compromisos recientes.

Además de su influencia en el marcador, el desempeño de Carrascal refleja cómo los futbolistas colombianos continúan abriéndose espacio en el competitivo fútbol brasileño. El resultado deja a Flamengo en una posición estratégica dentro de la tabla, mientras que RB Bragantino deberá buscar la recuperación en próximas fechas. Según resaltan fuentes como Noticias Caracol, la combinación entre talento extranjero y local sigue siendo un pilar para el éxito de equipos históricos como el Flamengo.

¿Cómo fue la asistencia de Jorge Carrascal en el partido Flamengo vs. RB Bragantino?

Jorge Carrascal aportó una asistencia clave a los 13 minutos del primer tiempo. Tras recibir el balón sobre la izquierda, lanzó un centro preciso que fue finalizado por Guillermo Varela, permitiendo a Flamengo adelantarse en el marcador. La jugada fue destacada por su calidad técnica y visión de juego, de acuerdo con Noticias Caracol.

¿Qué impacto tuvo la actuación de Jorge Carrascal en la victoria de Flamengo por el Brasileirao?

La actuación de Carrascal fue fundamental para Flamengo durante la fecha 28 del Brasileirao. Su asistencia ayudó a abrir el marcador y solidificó su posición dentro del equipo, demostrando su importancia en partidos determinantes. El resultado permite a Flamengo seguir compitiendo por los primeros puestos del torneo, mientras que el aporte de Carrascal es reconocido tanto por medios como por seguidores del club.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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