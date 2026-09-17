Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Nuevos datos han salido a la luz sobre las horas previas al accidente aéreo ocurrido en Chocó, tragedia que costó la vida a varias personas, entre ellas Sandy García, una enfermera dedicada que viajaba a una zona apartada para cumplir actividades comunitarias de salud. Según información compartida por Noticias Caracol, la familia de García reveló que la profesional de la salud envió una fotografía a su madre justo después de abordar la aeronave. Junto a la imagen incorporó un mensaje breve pero significativo: “Ya en camino”. Este gesto, aparentemente cotidiano, adquirió una profunda carga emocional tras conocerse el desenlace del vuelo.

Sigue a PULZO en Discover

Momentos después, de acuerdo con el testimonio recogido por el medio nacional, Sandy García grabó algunos videos desde el interior del avión. En las grabaciones se observa parte del trayecto mientras la aeronave ascendía y se distinguen detalles de la densa vegetación de la selva chocoana. Estos registros permitieron a sus seres queridos acercarse, aunque fuera por instantes, a las últimas horas de la joven enfermera.

Julieth González, cuñada de García, la describió como una profesional íntegra y absolutamente dedicada no solo a su trabajo, sino también a sus padres y a las jornadas de salud que realizaba en comunidades necesitadas. "Era una mujer muy intachable, muy dedicada a sus padres. Esto es muy duro", expresó González en declaraciones a Noticias Caracol.

El accidente tuvo lugar en una zona rural del municipio de Condoto, Chocó, en un área difícil de acceder por la espesa vegetación y las condiciones del terreno. Según la información entregada por el medio, las labores de búsqueda requirieron la intervención de organismos de socorro, que finalmente ubicaron los restos de la aeronave tras varias horas. Las autoridades confirmaron la muerte de todas las personas a bordo, incluyendo el personal de salud y la tripulación.

Actualmente, las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro continúan. Se busca determinar qué ocurrió durante el vuelo y qué motivó la caída de la aeronave que transportaba a los profesionales. Mientras los técnicos tratan de establecer las circunstancias precisas, la familia de Sandy García ha resaltado su vocación de servicio y el legado que deja entre las comunidades que atendió, así como en su propio entorno familiar, donde otra integrante ha decidido también ejercer la enfermería.

¿Qué causó el accidente aéreo en Chocó donde murió Sandy García?

De acuerdo con Noticias Caracol, hasta el momento las autoridades continúan investigando las causas de la tragedia. No se han confirmado detalles específicos sobre los factores que provocaron que la aeronave cayera en la zona rural de Condoto. Las autoridades adelantan indagaciones técnicas para esclarecer lo ocurrido durante el vuelo.

¿Quién era Sandy García y por qué se encontraba en el vuelo accidentado en Chocó?

Sandy García era una profesional de la salud comprometida con las brigadas sanitarias y el servicio a comunidades apartadas. Según el relato de su familia a Noticias Caracol, se dirigía a cumplir labores comunitarias cuando abordó el vuelo accidentado. Su dedicación ha sido resaltada por sus seres queridos tras conocerse la tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.