Por: EL PILON SA

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Una joven que se identifica como runner denunció haber vivido una experiencia traumática durante una de sus sesiones de entrenamiento nocturno en el Parque de La Provincia, en Valledupar. De acuerdo con su propio testimonio divulgado públicamente, el miércoles 16 de septiembre, fue víctima de una agresión sexual cuando una motocicleta que transportaba a dos hombres y una mujer se aproximó por detrás a alta velocidad. En el instante en que pasaron junto a ella, uno de los ocupantes le tocó fuertemente los glúteos, lo que le causó temor e indignación. Esta situación generó rechazo entre la comunidad deportiva y los ciudadanos que frecuentan los espacios públicos de la capital del Cesar para actividades físicas.

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La corredora relató que, tras la agresión, quedó paralizada por el miedo de que los agresores regresaran, y explicó que sus compañeros del club Legión Runners Valledupar estaban a cierta distancia, por lo cual optó por no gritar ni enfrentarse a los desconocidos. Uno de los aspectos que más le provocó molestia fue la reacción de la mujer que iba en la motocicleta, quien tras el hecho, según la víctima, se habría reído. La joven afirmó: “Sólo sé que eran dos hombres y una mujer (la cual se iba riendo). No da risa, no es gracioso, es irrespeto”. En una publicación en las historias de Instagram del club Legión Runners Valledupar, la deportista expresó su descontento y manifestó sentir asco de no poder practicar deportes tranquilamente: “Llegué a casa y aún sentía la mano en mi glúteo. Qué asco no poder hacer deportes tranquilamente por la cantidad de vagos en las calles”.

Sobre este caso, Jesús Daza Castro, abogado y columnista de El Pilón, cuestionó las condiciones de seguridad para quienes usan los espacios públicos para ejercitarse en Valledupar, enfatizando la gravedad de que una persona pueda ser víctima de un ataque semejante cerca de un CAI (Centro de Atención Inmediata) de la Policía Metropolitana.

Este suceso reavivó la preocupación de la ciudadanía respecto a la seguridad en parques y áreas de recreación, en especial durante la noche, y dejó en evidencia la necesidad de acciones concretas por parte de las autoridades para proteger la integridad y dignidad de las mujeres. La preocupación aumenta al considerar que horas antes, en la Terminal de Transportes de Valledupar, un hombre identificado como Luis E. Montoya P. fue capturado en flagrancia por la presunta agresión sexual a una mujer, quien denunció que el hombre le realizó tocamientos no consentidos en los senos. La Policía atendió el incidente tras el aviso de la víctima y la comunidad, y el capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué ocurrió en el Parque de La Provincia de Valledupar con la runner agredida?

El miércoles 16 de septiembre, una joven corredora denunció haber sido víctima de una agresión sexual mientras entrenaba en el Parque de La Provincia, en Valledupar. Según su relato, una motocicleta con dos hombres y una mujer pasó junto a ella y uno de los ocupantes le tocó los glúteos, lo que generó rechazo e indignación entre deportistas y ciudadanos.

¿Qué es el CAI de la Policía Metropolitana y por qué es relevante en este caso?

El CAI (Centro de Atención Inmediata) es una unidad de la Policía encargada de la vigilancia y atención de emergencias en sectores específicos. En este caso, resulta preocupante para la comunidad que la agresión haya ocurrido cerca de un CAI, lo que pone en duda la efectividad de la presencia policial en garantizar la seguridad de quienes usan los espacios públicos para el deporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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