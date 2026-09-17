Escrito por:  Redacción Nación
Sep 17, 2026 - 5:07 pm

En la tarde de este jueves y apenas unas horas después del último temblor registrado en Chocó, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo movimiento telúrico en el departamento.

De acuerdo con la entidad, la magnitud del sismo en la tarde de este 17 de septiembre fue de 4,6, con profundidad de 37 km en Sipí – Chocó.

 

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