En la tarde de este jueves y apenas unas horas después del último temblor registrado en Chocó, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo movimiento telúrico en el departamento.

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De acuerdo con la entidad, la magnitud del sismo en la tarde de este 17 de septiembre fue de 4,6, con profundidad de 37 km en Sipí – Chocó.

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“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.