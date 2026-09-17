En la tarde de este jueves y apenas unas horas después del último temblor registrado en Chocó, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo movimiento telúrico en el departamento.
De acuerdo con la entidad, la magnitud del sismo en la tarde de este 17 de septiembre fue de 4,6, con profundidad de 37 km en Sipí – Chocó.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-17, 16:10 hora local Magnitud 4.6, profundidad 37 km, Sipí – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/DLlpfLVXdyLee También
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— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 17, 2026
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