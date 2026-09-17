Por: El Espectador

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Ana Lucía González Mendoza, una niña de nueve años que había sido reportada como desaparecida en Mosquera, fue hallada sin vida dentro de una alcantarilla, en el sector de Ciudad Bolívar. Según informaron las autoridades, se trata de un caso que conmocionó tanto a la comunidad de Mosquera como a la de Bogotá, por la crueldad de los hechos y la corta edad de la víctima. De acuerdo con versiones preliminares del Instituto de Medicina Legal, la causa de muerte habría sido asfixia, aunque aún falta un dictamen definitivo que determine si la menor sufrió otro tipo de agresiones antes de fallecer.

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El hallazgo se produjo el 15 de septiembre en el barrio J. J. Rendón, cuando un grupo de niños que jugaba en el sector encontró el cuerpo de Ana Lucía en una alcantarilla y alertó a los adultos residentes. La comunidad reportó la situación a través de la línea de emergencias 123, lo que permitió la llegada rápida del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, encargado de recuperar el cuerpo, y de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que realizaron la inspección inicial del cadáver.

Inicialmente, las autoridades de Bogotá aclararon que la niña no figuraba entre los casos abiertos de menores desaparecidos en la ciudad. La búsqueda oficial había comenzado en Mosquera, luego de que la familia reportara su desaparición desde el sector conocido como Porvenir Río. En consecuencia, la Alcaldía de Mosquera activó de inmediato el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa, procedimientos diseñados para agilizar la respuesta y localización de menores desparecidos. Posteriormente, las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en Ciudad Bolívar correspondía a Ana Lucía González.

La investigación avanzó con el apoyo de los sistemas de vigilancia instalados en Porvenir Río, lo que permitió individualizar a un hombre sospechoso e identificar parte del recorrido que realizó tras llevarse a la niña. Según la hipótesis de la Fiscalía, el individuo habría sacado a Ana Lucía de su vivienda luego de una discusión familiar. Con la información recolectada, los investigadores de Mosquera la compartieron con sus pares en Bogotá, lo que condujo a que el 16 de septiembre, agentes del CTI ejecutaran una orden de captura contra el señalado responsable.

La Fiscalía anunció que imputará al capturado los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. Cabe resaltar que la imputación de estos cargos no implica la condena automática del acusado, pues la Fiscalía deberá presentar ante un juez las pruebas suficientes para soportar su tesis y solicitar las medidas cautelares que considere pertinentes. Aunque algunas versiones han mencionado la figura de feminicidio, la autoridad investigadora confirmó que, por el momento, solo se formulará el cargo de homicidio agravado. La investigación trata de determinar si existieron cómplices u otras circunstancias relevantes.

¿Cuáles son los cargos que enfrentará el presunto responsable del crimen de Ana Lucía?

El señalado autor del homicidio de Ana Lucía González Mendoza enfrentará imputaciones por homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. Estas acusaciones, informadas por la Fiscalía, aún no equivalen a una sentencia, ya que el proceso judicial sigue en curso y las pruebas forenses serán determinantes para la toma de decisiones posteriores.

¿Cómo funcionó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa en el caso de Ana Lucía?

En el momento en que la familia reportó la desaparición de Ana Lucía en Mosquera, la Alcaldía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa. Estas herramientas permiten que las autoridades aceleren y coordinen acciones inmediatas entre diferentes entidades para localizar menores de edad desaparecidos, optimizando recursos como cámaras de vigilancia y redes de apoyo comunitarias en la búsqueda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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