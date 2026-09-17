Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo De La Espriella vivió un momento poco habitual durante su visita al municipio de San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira, el jueves 17 de septiembre. Durante el cumplimiento de su agenda territorial, decidió subirse a una tarima y cantar el tradicional vallenato ‘Luna Sanjuanera’ en compañía de Roberto Calderón, compositor de esta emblemática canción. De acuerdo con la información publicada por El Pilón a través de sus redes sociales, la escena se vivió de manera espontánea y fue recibida con entusiasmo y aplausos por parte de los habitantes del municipio.

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La interpretación estuvo acompañada por los clásicos instrumentos del vallenato: acordeón, caja y guacharaca. Así, De La Espriella se sumó a la expresión musical que identifica a San Juan del Cesar, interpretando con energía: "Costumbre sanjuanera es entregar el corazón, que la hembra sea sincera y tenga buena voluntad, que tenga cualidades como tienen las de allá, que sienta la pasión pura como las aguas que lleva el río Cesar. Son de mi pueblo costumbres del ayer, que yo sé bien conmigo aprenderá. Te prometí tu pueblo visitar y yo también te llevaré a San Juan", tal como describe la publicación de El Pilón.

La visita del presidente a este municipio no resultó indiferente, pues San Juan del Cesar representó un lugar determinante en su carrera electoral. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, De La Espriella obtuvo 12.729 votos en este municipio, superando a Iván Cepeda, quien recibió 9.228 sufragios. Esta diferencia de 3.501 votos convirtió a San Juan del Cesar en el único municipio de La Guajira donde el actual presidente se impuso, lo que da un valor especial a su regreso, ahora en calidad de mandatario, a un territorio que lo respaldó decisivamente al momento de definir su futuro político.

‘Luna Sanjuanera’, obra de Roberto Calderón, alcanzó fama nacional e internacional al ser grabada e interpretada por Poncho Zuleta, junto a Emiliano Zuleta, en el álbum ‘La Parranda es con Poncho & Emilianito’ de 2007. La canción es considerada un himno local en San Juan del Cesar y se ha mantenido como un estándar en las presentaciones del llamado ‘Pulmón de oro’.

¿Por qué la interpretación de ‘Luna Sanjuanera’ por Abelardo De La Espriella generó tanto interés entre los habitantes de San Juan del Cesar?

La interpretación de ‘Luna Sanjuanera’ generó especial interés porque permitió que el presidente compartiera de manera cercana con la comunidad a través de una tradición local, además de regresar simbólicamente a un municipio que fue clave en su elección presidencial. El gesto fue recibido como una muestra de gratitud y conexión cultural entre el mandatario y los habitantes que le dieron su apoyo en las urnas, según lo reportado por El Pilón.

¿Cuál es la relevancia de la canción ‘Luna Sanjuanera’ en la cultura de San Juan del Cesar y quiénes la han interpretado?

‘Luna Sanjuanera’ es relevante porque constituye un himno para San Juan del Cesar, aludiendo a costumbres y sentimientos propios de su gente. Roberto Calderón la compuso, mientras que Poncho Zuleta y Emiliano Zuleta la llevaron al reconocimiento masivo con la grabación incluida en el álbum ‘La Parranda es con Poncho & Emilianito’ de 2007. Así, la canción se ha mantenido vigente en el repertorio musical del municipio y en la memoria colectiva de sus pobladores.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.