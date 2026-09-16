Por: EL PILON SA

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Este miércoles 16 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista oficial de nominados para la 27ª edición de los Latin Grammy, consolidándose como uno de los anuncios más esperados por la industria musical latinoamericana. En esta ocasión, el periodo de elegibilidad abarca las producciones lanzadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, lo que respalda la rigurosidad y actualidad del proceso, según la información revelada oficialmente.

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Una de las categorías que suscita mayor interés es la de Cumbia/Vallenato, que será parte central de la gala programada para el 12 de noviembre. En ella, el folclor tradicional se enfrenta a nuevas apuestas sonoras, permitiendo que convivan en igualdad de condiciones nombres consagrados del género junto con exponentes que actualmente dinamizan la escena musical. Se destaca en esta edición la presencia de intérpretes y grupos que reflejan tanto el respeto por la tradición del acordeón como la búsqueda de nuevas expresiones dentro de los ritmos tropicales.

De acuerdo con la lista anunciada, los nominados en la categoría Cumbia/Vallenato son Jorge Celedón junto a Víctor Naín Jr., por su obra titulada ‘Jorgito’; Gusi, con su proyecto ‘Vallenato Social Club’; Ke Personajes, quienes apuestan por ‘Corazón Ausente’; Karen Lizarazo, nominada por ‘El Tiempo Perfecto’; y Carlos Vives, con su producción ‘El Último Disco Vol. 1’. Esta selección evidencia una amplia diversidad de propuestas que conjugan experiencia, innovación y la riqueza emocional de la música vallenata y la cumbia.

La ceremonia de premiación no solo representa la culminación de un arduo trabajo para estos artistas y productores, sino también una oportunidad para resaltar el papel de la música latina en la escena mundial. Además, concentra la atención sobre la pregunta de si el reconocimiento más preciado del género, el gramófono dorado de los Latin Grammy, regresará a regiones tan emblemáticas como el Caribe y el departamento de Cesar, donde nació parte fundamental de este folclor. El veredicto final se conocerá en la gala central que se realizará en Estados Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nominados en la categoría Cumbia/Vallenato de los Latin Grammy 2026?

De acuerdo con la información revelada por la Academia Latina de la Grabación, los nominados oficiales en la categoría Cumbia/Vallenato para la edición número 27 de los Latin Grammy son: Jorge Celedón y Víctor Naín Jr. (‘Jorgito’), Gusi (‘Vallenato Social Club’), Ke Personajes (‘Corazón Ausente’), Karen Lizarazo (‘El Tiempo Perfecto’) y Carlos Vives (‘El Último Disco Vol. 1’).

¿Cuándo y dónde se celebrará la gala de los Latin Grammy 2026?

La gala de la 27ª edición de los Latin Grammy se llevará a cabo el 12 de noviembre en Estados Unidos, tal como anunció oficialmente la Academia Latina de la Grabación. En este evento se conocerán los ganadores y se celebrarán las nuevas propuestas y trayectorias consolidadas de la música latina.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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