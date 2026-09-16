Estados Unidos anunció la reasignación de USD 52 millones en ayuda militar que inicialmente estaban destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.

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Los recursos serán dirigidos a Colombia, Ecuador, Perú y Panamá como parte de un giro de la administración de Donald Trump para concentrar mayor asistencia de seguridad en el hemisferio occidental.

El dinero pertenece al programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF), que permite a países socios adquirir equipos, servicios y entrenamiento militar estadounidense.

Por ahora, Washington no ha informado cuánto de los USD 52 millones recibirá cada nación, por lo que tampoco está definida la cantidad correspondiente a Colombia.

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El Departamento de Estado explicó que los fondos buscan apoyar la lucha contra el “narcoterrorismo”, proteger la seguridad del Canal de Panamá y evitar que adversarios establezcan posiciones estratégicas en la región, en referencia a la competencia con China.

El anuncio ocurre una semana después de la visita de Marco Rubio a Barranquilla y en medio de planes de Washington para aumentar la cooperación de seguridad con Colombia. En agosto se había mencionado un paquete de hasta USD 1.000 millones para apoyar al país.

Entre las prioridades planteadas por Colombia están modernizar aviones y radares, adquirir drones, sistemas antidrones y defensa aérea, además de fortalecer inteligencia, ciberdefensa y movilidad.

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