Las autoridades mantienen las labores de búsqueda de los ocupantes de una aeronave médica que se accidentó en una zona cercana al Chocó, en medio del operativo desplegado para establecer el paradero de quienes viajaban en el aparato.

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Este miércoles 16 de septiembre, el brigadier general Luis Miguel Díaz, comandante del Comando Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana y encargado de coordinar las labores de búsqueda, entregó una actualización sobre el operativo.

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De acuerdo con el oficial, hasta el momento no se han encontrado cuerpos en la zona donde se adelanta la búsqueda de los tripulantes de la aeronave médica.

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La confirmación se conoce mientras los equipos de emergencia y las autoridades continúan trabajando para ubicar a las personas que se encontraban a bordo y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El operativo se desarrolla en una zona de difícil acceso, lo que representa un desafío adicional para los organismos encargados de la búsqueda.

La Fuerza Aérea Colombiana mantiene activo el despliegue para tratar de localizar a los tripulantes y avanzar en la atención de la emergencia.

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Por ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente el hallazgo de personas fallecidas ni han entregado un reporte definitivo sobre la suerte de los ocupantes.

Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles de la operación y de las condiciones en las que ocurrió el accidente de la aeronave médica.

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