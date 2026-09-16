La financiación de la consulta presidencial del Pacto Histórico de 2025 quedó bajo revisión de la Fiscalía General de la Nación, que este martes 15 de septiembre adelantó una inspección judicial en la sede del Polo Democrático Alternativo, en Bogotá. La diligencia busca recopilar información que permita establecer quiénes aportaron recursos a las campañas y si esos datos coinciden con los reportados oficialmente.

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El procedimiento estuvo relacionado con las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía, quienes participaron en aquella consulta interna. Para adelantar la inspección, servidores de la Dijín de la Policía Nacional llegaron a la sede del partido con autorización previa de un juez de control de garantías.

(Vea también: Corte Suprema abre investigación preliminar contra Iván Cepeda por financiación de la consulta interna del Pacto Histórico)

La investigación está en manos de una dependencia de la Fiscalía especializada en hechos de corrupción. Según explicó el organismo, entre los elementos de interés se encuentran documentos financieros y contables, cuentas y soportes que permitan revisar los movimientos de dinero registrados durante la campaña y compararlos con la información entregada ante las autoridades electorales.

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Uno de los puntos que busca aclarar el ente investigador es la identidad de los financiadores de las campañas. La Fiscalía señaló que está verificando si los datos que aparecen registrados ante la autoridad electoral corresponden efectivamente con las personas o entidades que aportaron recursos durante la consulta.

La actuación está relacionada con la jornada electoral del 26 de octubre de 2025, cuando el Pacto Histórico llevó a las urnas a sus tres aspirantes para definir quién asumiría la candidatura presidencial de la colectividad. En esa contienda estuvieron Iván Cepeda, Diana Carolina Corcho y Daniel Quintero Calle.

Cepeda terminó imponiéndose en aquella consulta con 1.541.012 votos, equivalentes al 65,1 % de la votación. Corcho ocupó el segundo lugar con 679.155 sufragios, mientras que Quintero obtuvo 145.577. En total, la jornada registró 2.754.622 votos, de los cuales 2.365.744 fueron considerados válidos, según los datos del Observatorio Electoral de la Registraduría.

La Fiscalía recalcó que la inspección hace parte de una indagación y tiene como finalidad obtener elementos para avanzar en la verificación de la información financiera de las campañas. Por ahora, la diligencia no constituye por sí misma una conclusión sobre posibles irregularidades o responsabilidades, pues los documentos recopilados deberán ser analizados dentro de la investigación.

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