El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su esperado informe anual sobre la lucha global contra las drogas en Latinoamérica, confirmando una vez más la continuidad de la descertificación para Colombia. En el listado oficial de naciones identificadas como principales productoras o de tránsito de sustancias ilícitas, el país figura al lado de territorios como Afganistán, México, Perú y Venezuela, ratificando un complejo panorama que ha marcado la agenda diplomática bilateral durante los últimos años.

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Sin embargo, el documento emitido por la oficina diplomática estadounidense incluyó un apartado político de alto impacto centrado en el reciente cambio de mando en la Casa de Nariño. Washington destacó la llegada al poder del presidente Abelardo De La Espriella, cuya elección fue calificada como una “valiente decisión” por parte de los ciudadanos colombianos. Según el comunicado, el actual mandatario se ha comprometido de manera frontal a liderar una campaña enérgica orientada a contrarrestar los cultivos ilícitos de coca y la producción de cocaína, flagelos que —según subraya el informe— escalaron a niveles récord arrastrados por las “fallidas políticas socialistas de su predecesor”.

El texto oficial no escatimó críticas hacia la administración saliente, señalando de manera directa que la permanencia de la no certificación se debe exclusivamente a la “incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda durante la mayor parte del año pasado”. Para la Casa Blanca, las debilidades institucionales del pasado impidieron una respuesta efectiva frente a las redes del narcotráfico, dejando un terreno adverso que ahora la nueva administración busca revertir de manera drástica en el territorio nacional.

A pesar de mantener la sanción diplomática por ahora, el Departamento de Estado abrió una ventana clara de optimismo respecto al futuro institucional de la nación bajo el liderazgo actual. El comunicado enfatiza que Colombia está plenamente preparada para recuperar su posición histórica como el socio principal en materia de seguridad en el hemisferio occidental, destacando que las fuerzas armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y los tribunales cuentan finalmente con un “digno defensor” en la figura del presidente De La Espriella.

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En esa misma línea, el gobierno estadounidense dejó abierta la posibilidad de levantar la calificación de “fracaso demostrado” a corto plazo. La flexibilización de esta medida dependerá de los resultados tangibles que logre el Ejecutivo en los próximos meses: “Si, como se espera, Colombia logra avances en la erradicación enérgica de la coca y el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la calificación”, reza el texto oficial. Con este espaldarazo condicionado, la relación bilateral entra en una nueva etapa donde la seguridad y la ofensiva antidrogas vuelven a ser el eje central de la cooperación entre ambas naciones.

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