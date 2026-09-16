Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La incertidumbre y la angustia rodean a la familia de Hever Stiven Muñoz Giraldo, un joven de 29 años cuyo paradero permanece desconocido desde la noche del martes 8 de septiembre. Según el testimonio de su padre, José Argenil Muñoz, la última vez que tuvieron contacto con Hever Stiven fue a través de una llamada telefónica que el joven realizó a uno de sus hermanos. Durante esta comunicación, preguntó por el estado de salud de su madre, lo que, según lo contado a El Nuevo Día, fue un gesto habitual y cálido del joven con su familia.

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Más tarde, vecinos de la vereda Chembe, donde Hever Stiven se hospedaba, sostienen que lo vieron llegar cerca de la medianoche al lugar en el que solía quedarse. Sin embargo, tras ese momento no se tuvo más noticia de él. Al día siguiente, la familia inició una serie de intentos por comunicarse, pero no logró obtener respuesta. “La mamá le estuvo marcando varias veces al celular y no volvió a contestar. Yo después lo llamé y tampoco me contestó”, relató José Argenil Muñoz, demostrando la creciente preocupación por la ausencia y el silencio inesperado de su hijo.

Ante la falta de información, el padre decidió, el 14 de septiembre, interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y trasladarse personalmente hasta la vereda Chembe, ubicada en Ibagué, en busca de pistas que aportaran a la localización de Hever Stiven. Paralelamente, la familia anunció que organizará la distribución de panfletos con detalles sobre la desaparición y números de contacto, esperando que la comunidad pueda aportar datos relevantes para avanzar en la búsqueda.

De acuerdo con la versión de la familia, Hever Stiven viajaba en una motocicleta TT de color blanco, con placas FJT421, y su padre indicó que se desempeñaba trabajando como Uber. Los parientes solicitan a cualquier persona que cuente con alguna información sobre su paradero que se comunique a los números 3144474776 y 3102588512, o que entregue cualquier dato relevante directamente a las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características de la moto en la que viajaba Hever Stiven Muñoz Giraldo?

Según información entregada por su familia, Hever Stiven se movilizaba en una motocicleta TT de color blanco, cuyas placas son FJT421. Este dato puede ser clave para la búsqueda e identificación de su paradero, por lo que la familia pide a la comunidad prestar atención a esta descripción y reportar cualquier novedad.

¿Qué acciones ha tomado la familia de Hever Stiven Muñoz Giraldo para encontrarlo?

Ante la desaparición y la falta de respuestas, el padre de Hever Stiven presentó una denuncia en la Fiscalía General de la Nación y se desplazó al lugar donde su hijo fue visto por última vez. Además, la familia anunció que distribuirán panfletos con información relevante y contactos, buscando el apoyo de la comunidad en la búsqueda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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