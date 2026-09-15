Por: Blu Radio

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La Fiscalía General de la Nación identificó un presunto detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos por el direccionamiento de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por más de 17.657 millones de pesos.

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Los contratos, celebrados entre 2019 y 2023, buscaban fortalecer las capacidades de los bomberos, apoyar la atención de emergencias, desarrollar formación bomberil y suministrar kits durante la pandemia del Covid-19.

Según la Fiscalía, la contratación se habría realizado de manera directa sin cumplir los requisitos legales. La investigación también habría establecido posibles sobrecostos en los kits para la pandemia y pagos por servicios de transporte y recargas de celulares que no habrían sido prestados.

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Entre los cuatro judicializados está Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. De acuerdo con el ente acusador, aunque no era servidor público, habría intervenido en los nombramientos de Juan David Palacio como director del Área Metropolitana y de Álvaro Villada como subdirector Administrativo y Financiero, con el propósito de ejercer control sobre la contratación.

La Fiscalía sostiene que Quintero habría ordenado direccionar los seis contratos a cambio del 15 % de los recursos entregados. Por estos hechos fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

También fueron imputados Álvaro Villada, Vanessa Álvarez y Sebastián Ortega, señalados de intervenir, según su presunta participación, en el proceso contractual y en la recepción de dinero. Ninguno de los cuatro aceptó los cargos y la imputación quedó en firme.

Finalmente, hay que decir que la fiscal 40 para delitos contra la administración pública, Magda Ramírez, anunció que solicitará medida de aseguramiento únicamente contra Miguel Quintero, mientras el abogado Majer Abushihab, en calidad de representante de víctimas, sustenta que también se debe aplicar al contratista Sebastián Ortega. La petición será evaluada este miércoles a las 2 de la tarde por el juez de control de garantías.

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