Quienes sueñan con estudiar en Estados Unidos tendrán una oportunidad para conocer de primera mano diferentes opciones académicas sin salir de Bogotá. La Feria EducationUSA llegará a la capital con representantes de 34 instituciones de educación superior de ese país.

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El evento tendrá lugar en el Gimnasio Moderno, ubicado en la calle 76 # 10-35. La entrada será gratuita, aunque los interesados deberán hacer una inscripción previa.

Durante la jornada, estudiantes y profesionales podrán conocer alternativas para cursar pregrados, maestrías, doctorados y programas cortos en Estados Unidos, además de recibir orientación sobre los diferentes requisitos que deben tener en cuenta para iniciar un proceso académico internacional.

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¿Cuándo y dónde será la Feria EducationUSA en Bogotá?

La edición número 18 de la Feria EducationUSA se hará el martes 22 de septiembre de 2026, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., en el Gimnasio Moderno de Bogotá.

El evento es organizado por EducationUSA, programa oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, y cuenta con el aval de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el apoyo del Centro Colombo Americano.

La feria hace parte de un circuito internacional que durante este año recorrerá 12 ciudades en nueve países de Suramérica. Bogotá será la última parada de este recorrido.

Los interesados también podrán consultar en los canales oficiales de la feria la programación de actividades, las universidades participantes y los recursos disponibles para prepararse antes del encuentro.

Uno de los objetivos del evento es que los asistentes no solamente conozcan las instituciones educativas, sino que puedan resolver dudas relacionadas con admisiones, financiación, visas, certificaciones de inglés y programas académicos.

Universidades de Estados Unidos que estarán en la feria

La jornada contará con representantes de 34 instituciones estadounidenses y universidades internacionales con oferta académica en ese país.

La lista completa de instituciones anunciadas para la Feria EducationUSA 2026 es:

Arizona State University Baylor University Berklee College of Music Bradley University College of Central Florida Elgin Community College Florida Atlantic University Full Sail University Graceland University Green River Community College Lumos Language School Miami Regional University Millennia Atlantic University Minerva University Montclair State University North Carolina State University North Dakota State University Nova Southeastern University Rice University San Ignacio University Savannah College of Art and Design Schiller International University Shoreline Community College The Ohio State University The University of Akron Troy University Universidad Ana G. Méndez University of Kentucky University of Nevada-Las Vegas University of New Hampshire University of South Alabama University of West Georgia University of Wyoming Virginia Commonwealth University

La variedad de instituciones permitirá que los visitantes consulten alternativas de acuerdo con sus intereses, desde programas universitarios tradicionales hasta áreas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), artes y otros campos profesionales.

También habrá información sobre becas, visas y cómo estudiar en EE. UU.

Uno de los puntos centrales de la feria será la orientación sobre los trámites y recursos necesarios para estudiar en Estados Unidos.

Durante la jornada participarán entidades como Fulbright, Colfuturo y TOEFL iBT, además de EducationUSA y el Centro Colombo Americano de Bogotá. Los asistentes podrán encontrar información sobre exámenes internacionales, financiación, becas y visa de estudiante.

EducationUSA también anunció la utilización de North, una herramienta de inteligencia artificial creada para orientar a los estudiantes antes y durante la feria.

La plataforma permite mantener una conversación personalizada para identificar instituciones que puedan coincidir con los intereses académicos, las áreas de estudio, las preferencias de ubicación y los objetivos profesionales de cada usuario.

Además, antes de la feria se desarrollará un ciclo de webinars gratuitos para quienes quieran prepararse para el proceso de estudiar en Estados Unidos. Entre los temas anunciados están las becas deportivas, las alternativas de financiación para pregrado y posgrado y recomendaciones para aprovechar la jornada.

EducationUSA señala que las 18 ediciones anteriores de la feria han reunido a más de 15.000 asistentes, consolidando el evento como un espacio de orientación para estudiantes colombianos interesados en realizar estudios en instituciones estadounidenses.

Quienes quieran asistir deberán hacer la inscripción previa a través de la página oficial de la Feria EducationUSA, donde también podrán consultar la programación, las instituciones participantes y la herramienta North.

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