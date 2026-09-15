Por: EL PILON SA

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La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, sostuvo una reunión clave con Kristi Noem, enviada especial del gobierno estadounidense para el Escudo de las Américas, en un contexto marcado por el fortalecimiento de la cooperación bilateral. Este encuentro se llevó a cabo horas antes de la cita regional convocada para el lunes 14 de septiembre, donde se discutirían iniciativas conjuntas contra el crimen organizado en la región.

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La conversación entre Araújo y Noem, de acuerdo con la información facilitada por la Embajada de Colombia en Estados Unidos, se centró en avanzar sobre las prioridades definidas por el presidente Abelardo De la Espriella, enfocadas en la cooperación estratégica entre ambas naciones. Un aspecto principal fue el fortalecimiento de las acciones contra las organizaciones calificadas como narcoterroristas, tema señalado por Kristi Noem como uno de los objetivos esenciales dentro de la relación bilateral. Según lo expuesto durante la reunión, este enfoque busca enfrentar de manera articulada las amenazas que representa el narcotráfico y los delitos transnacionales, priorizando el intercambio de información y capacidades entre los gobiernos.

La agenda del encuentro abordó, además, asuntos relacionados con las condiciones de seguridad y estabilidad necesarias para atraer inversión extranjera y promover el crecimiento económico en Colombia. El propósito declarado es que la cooperación no se limite al ámbito militar, sino que logre un impacto favorable en otras áreas estratégicas, en particular, el desarrollo y la vinculación del sector privado. Parte de las prioridades está dirigida a profundizar el trabajo conjunto con empresarios, para abrir nuevas oportunidades que favorezcan la llegada de capitales a Colombia.

Este acercamiento bilateral cobra mayor relevancia porque se dio luego de la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunió con autoridades nacionales para tratar temas vinculados a seguridad y lucha contra el narcotráfico. La iniciativa del Escudo de las Américas, eje de estas coordinaciones, es una respuesta regional frente a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Este esquema propone que los países participantes trabajen de manera coordinada, eligiendo como herramienta fundamental el intercambio de inteligencia y el fortalecimiento de sus organismos de seguridad. El componente político también es relevante, pues Estados Unidos persigue alianzas más estrechas con gobiernos que comparten su enfoque sobre seguridad y crimen organizado, y así amplía el alcance de la cooperación hemisférica en materia de lucha antidrogas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cómo se relaciona con la cooperación entre Colombia y Estados Unidos?

El Escudo de las Américas es una iniciativa de respuesta regional ante organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Propone la colaboración coordinada entre países, especialmente a través del intercambio de información y esfuerzos conjuntos en materia de seguridad. En la relación entre Colombia y Estados Unidos, esta propuesta se materializa en el fortalecimiento de estrategias bilaterales para enfrentar redes criminales, ampliar la cooperación más allá del ámbito estrictamente militar e incentivar condiciones favorables para la inversión y la estabilidad.

¿Por qué es importante el trabajo conjunto entre sector público y privado en la cooperación Colombia-Estados Unidos?

La cooperación bilateral incluye el objetivo de profundizar el trabajo con el sector privado, reconociendo que la seguridad y la estabilidad son claves para atraer inversión y promover el crecimiento económico. Así, el trabajo conjunto permite no solo combatir el crimen organizado, sino también fomentar un ambiente propicio para que empresas nacionales y extranjeras inviertan en Colombia, expandiendo los beneficios de la relación bilateral hacia distintas áreas estratégicas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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