El futuro de la relación bilateral y la estrategia de seguridad nacional se juegan una carta fundamental este martes 15 de septiembre, fecha en la que Estados Unidos tiene previsto definir si modifica o mantiene su postura frente a Colombia en la evaluación anual sobre la lucha contra el narcotráfico. La decisión, que debe ser remitida formalmente al Congreso estadounidense, clasifica a los principales países productores y de tránsito de drogas según el cumplimiento de sus compromisos internacionales en la materia.

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El pulso político actual contrasta fuertemente con el panorama vivido en septiembre de 2025, cuando la administración de Donald Trump incluyó a Colombia en la lista de naciones que habían “fallado demostrablemente” en esta tarea. En aquel entonces, la medida cayó como un balde de agua fría en Bogotá, marcando la primera descertificación en casi tres décadas. La Casa Blanca justificó la drástica determinación argumentando que, bajo la administración del entonces presidente Gustavo Petro, los cultivos de coca y la producción de cocaína habían alcanzado marcas históricas, sumado a los cuestionamientos sobre la política de acercamiento con grupos armados ilegales.

Sin embargo, el escenario político e institucional muestra matices considerablemente distintos. La revisión de Washington llega apenas una semana después de la visita oficial al país del secretario de Estado, Marco Rubio, y en medio de un proceso de relanzamiento de los canales diplomáticos y de cooperación con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Ambas naciones han anunciado nuevas iniciativas conjuntas enfocadas en inteligencia, seguridad y contención del narcotráfico, respaldadas por una mayor visibilidad operacional del Comando Sur en corredores estratégicos como Tumaco.

A pesar de este renovado clima de entendimiento bilateral, la evaluación no está exenta de exigencias rigurosas. La política antidrogas estadounidense para este periodo mantiene a Colombia en el centro de la mira debido a su condición de principal productor mundial de cocaína, condicionando su respaldo a resultados concretos y verificables, tales como la reducción efectiva de hectáreas cultivadas, la destrucción sistemática de laboratorios clandestinos y el incremento de operaciones de interdicción.

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Entre los elementos que abonan el terreno para una posible recertificación destaca un informe divulgado recientemente por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham). El análisis sostiene que el país llega en una posición más favorable que hace un año a este examen internacional, aunque advierte que el Estado colombiano aún enfrenta desafíos técnicos considerables en materia de control territorial y contención de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. La decisión final marcará el pulso de la diplomacia regional para los próximos meses.