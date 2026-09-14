Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Tras registrar una racha de apreciación del peso, la cotización del dólar en Colombia interrumpió su tendencia bajista y cerró este lunes en $3.103,10, lo que representó un incremento de +$18,20 (+0,59 %) frente al dato del viernes ($3.084,90).

Sigue a PULZO en Discover

La sesión abrió con un registro alcista en $3.105 y registró un precio máximo intradiario de $3.118. Posteriormente, la divisa moderó parte de sus ganancias para marcar un mínimo de $3.101,35.

(Vea también: Dólar en Colombia subió con fuerza y llegó a $3.120: qué está moviendo la moneda)

De acuerdo con JP Tactical Trading, el precio se mantiene atrapado en una fase de lateralización sin una ruptura clara. Por su parte, los analistas de Acciones & Valores destacaron que el rebote respondió a un entorno defensivo global, anticipando la reunión de la Reserva Federal donde el mercado asigna una probabilidad cercana al 90 % a un alza de 25 puntos básicos en sus tasas de interés.

Lee También

Entre tanto, el Índice DXY avanzó a 99,42 unidades (+0,30 %), fortalecido por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años (4,95 %).

Petróleo escaló a máximos de cuatro meses

A pesar de la fortaleza global del dólar, el mercado petrolero internacional se disparó a nuevos máximos, sirviendo como amortiguador para las divisas de economías exportadoras:

El petróleo Brent avanzó un 0,99 % hasta los US$105,65 por barril, alcanzando máximos de cuatro meses. Por su parte, el WTI subió un 1,39 %, situándose en US$101,44 por barril.

El rally en los precios del crudo fue impulsado por la paralización del oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudita (que transporta 7 millones de barriles diarios hacia el mar Rojo) tras ataques lanzados desde Irak, la ruptura de canales diplomáticos por parte de Teherán y una caída en la producción saudí a mínimos no vistos desde 1990.

Congreso vota hoy el monto del Presupuesto General para 2027 por $634,9 billones

En el ámbito político y fiscal interno, la atención del mercado local se concentró en el debate legislativo sobre las finanzas públicas.

El presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, Alexander Bermúdez, confirmó que las comisiones económicas conjuntas del Congreso votarán el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 este mismo lunes a las 2:00 p. m., un día antes del límite legal.

El monto puesto a consideración de los congresistas se mantuvo en $634,9 billones, confirmando la línea informada previamente por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en medio del escrutinio por la rigidez del gasto y los faltantes de caja expuestos la semana pasada.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,49 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

(Lea también: El precio del dólar y su impacto en la economía colombiana: exportaciones, importaciones y vida diaria)

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,399 % desde los 12,288 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,620 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,380 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,651 %; la jornada anterior en 12,410 %.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.