Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia arrancó este jueves en los $3.120, lo que son $17 más cuando se compara con el cierre anterior. De momento, el precio mínimo es de $3.112 mientras que el valor máximo de la moneda estadounidense es de los $3.129.

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Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.120, lo que son $20 más frente a la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.

(Vea también: Dólar hoy sufrió nuevo desplome y se acercó otra vez a $ 3.100: explican qué le pasó a la moneda)

En el plano externo, la tasa de cambio está altamente condicionada por los mensajes del presidente Donald Trump sobre las elecciones de medio mandato.

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Lo que mueve al dólar en Colombia

Algunas primeras encuestas señalan que su Gobierno podría verse diezmado por los resultados, al tiempo que los analistas señalan que el poder legislativo se convertiría en oposición a Trump.

En el plano local, el mercado mantiene la expectativa sobre la aprobación del presupuesto presentado por el Gobierno De la Espriella.

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que hay una fuerte presión sobre el manejo de las finanzas públicas, pero mantiene el compromiso de conseguir los recursos para cumplir con los compromisos financieros del país.

(Lea también: Dólar en Colombia rompió el piso de los $3.100 y cerró a la baja impulsado por el petróleo)

De momento, se mantiene la expectativa para que el dólar en Colombia termine año con un precio promedio cada vez más cercano a los $3.200.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.