Por: El Espectador

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Un juez de Bogotá ordenó a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) retirar de redes sociales y demás canales oficiales las imágenes en las que el presidente Abelardo de la Espriella aparece caminando entre cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados, fallecidos durante operaciones militares recientes. Esta decisión se emitió como respuesta a una tutela interpuesta por el congresista Santiago Osorio, miembro del partido Alianza Verde, quien consideró que este tipo de publicaciones vulnera los derechos de los menores de edad frente a contenidos capaces de causarles daño psicológico.

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La revisión del caso estuvo a cargo del juzgado 14 laboral de Bogotá, que determinó que la Presidencia debía ocultar de la cuenta oficial de Instagram del Gobierno las publicaciones hechas el 2 y el 4 de septiembre, en las que se observaba al primer mandatario caminando entre los cuerpos. En dichos contenidos, De la Espriella resaltaba los resultados de las operaciones militares Azarías, adelantada en Miraflores (Guaviare), y Centinela de la Patria, que tuvo lugar en La Guajira. De acuerdo con el pronunciamiento judicial, las medidas impuestas son de carácter cautelar; es decir, tienen un alcance preventivo mientras se toma una decisión definitiva sobre la tutela promovida por el congresista Osorio.

El documento emitido por el juzgado señala que estas medidas buscan proteger a la ciudadanía de cualquier acción o conducta que pueda causar, entre otros efectos, sufrimiento psicológico. Sobre ese punto, el juez manifestó la necesidad de salvaguardar a la población, especialmente a los menores, frente a la posibilidad de que las publicaciones puedan considerarse violentas o explícitas. Debido a esto, se optó por tomar acciones transitorias para evitar un daño que fuera irreversible, dado que el material aún permanecía disponible al público a través de una red social tan popular como Instagram, propiedad de Meta Platforms, Inc.

El congresista Santiago Osorio, tras conocer la decisión, valoró la medida argumentando que “el Estado y el Gobierno Nacional no pueden entrar en una competencia con la criminalidad para medir cuál de los dos es mucho más cruel”. Osorio subrayó la importancia de impedir que imágenes de este tipo lleguen a los dispositivos de niños y niñas, y celebró el accionar del juzgado.

Las críticas a la exhibición de cuerpos no se limitaron al Congreso. Iris Marín, jefa de la Defensoría del Pueblo, expresó el 6 de septiembre que “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan”, y cuestionó la normalización de la muerte como parte de la escenografía en declaraciones oficiales o como demostración de autoridad, recalcando que el Estado no debe disputar con los grupos armados quién impone mayor miedo y sufrimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué un juez ordenó eliminar las imágenes del presidente con cadáveres en redes oficiales?

El juez adoptó la medida tras una tutela presentada por el congresista Santiago Osorio, quien argumentó que las imágenes podían dañar psicológicamente a menores de edad. El juzgado 14 laboral de Bogotá determinó que se debían ocultar las publicaciones en tanto se decide de fondo sobre la tutela, como una medida cautelar para prevenir posibles daños irreparables mientras el caso sigue en estudio, según la documentación citada.

¿Qué consecuencias mencionó la Defensoría del Pueblo por mostrar cadáveres en declaraciones oficiales?

La jefa de la Defensoría del Pueblo, Iris Marín, advirtió que usar imágenes de cadáveres en escenarios públicos contribuye a normalizar la muerte como herramienta de poder y puede causar sufrimiento psicológico. Recalcó que el Estado no debe disputar crudamente con grupos armados la exhibición de poder o miedo, según declaraciones recogidas en el artículo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.