Por: France 24

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Doce personas, entre ellas la reconocida presentadora de televisión Sarah Khalifa, han sido condenadas a la pena de muerte en Egipto, tras ser acusadas de liderar y participar en una organización criminal dedicada a la fabricación y tráfico de estupefacientes. Khalifa, famosa por conducir ‘Misión difícil’ en el canal privado ‘Al-Mehwar’ —un programa centrado en temas de seguridad y delincuencia— y con una relevante presencia en redes sociales donde reúne a dos millones de seguidores en Instagram, fue sentenciada junto con otras once personas. Así lo informó el diario estatal ‘Al-Ahram’, que relató que el tribunal penal de El Cairo los halló culpables de importar sustancias para la elaboración de drogas con la intención de venderlas.

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Además de los cargos por tráfico y elaboración de estupefacientes, la sentencia incluyó delitos de posesión y tenencia ilegales de armas de fuego y munición, según confirmaron medios de comunicación gubernamentales, como ‘Akhbar al-Youm’. La investigación permitió a las autoridades incautar más de 750 kilogramos de drogas y materiales para su producción, así como herramientas y maquinaria empleadas en dichos procesos. El hallazgo se realizó en dos inmuebles que funcionaban como laboratorios clandestinos, de acuerdo con la información recogida por ‘Al-Ahram’.

El procedimiento judicial siguió todos los pasos formales en Egipto: una vez determinada la culpabilidad, el tribunal remitió el caso al gran muftí, la máxima autoridad religiosa del islam en el país, para solicitar su dictamen religioso, acción habitual antes de ejecutar una pena capital. Si bien la condena ya fue anunciada, los sentenciados aún cuentan con la posibilidad de presentar un recurso de apelación.

El caso que involucra a Khalifa no es el único proceso judicial en su contra. La periodista, de 39 años, también recibió una condena de cinco años de prisión en un proceso distinto, vinculado con la retención ilegal y la agresión física hacia un joven. El proceso principal, que comenzó el año anterior, implicaba a 28 personas, incluyendo a su hermano.

La aplicación de la pena de muerte en Egipto se extiende a diferentes delitos, como el asesinato premeditado, terrorismo, ciertos casos de violación y tráfico de drogas. Según cifras de la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades, en 2025 se dictaron en el país 541 sentencias a la pena de muerte. Así lo reportó la agencia internacional AFP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenada Sarah Khalifa a la pena de muerte en Egipto?

Sarah Khalifa, junto con otros once acusados, fue sentenciada a la pena de muerte en Egipto por formar parte de una organización criminal dedicada a la importación de sustancias y herramientas utilizadas para fabricar drogas con fines de comercio, además de ser hallada culpable de posesión ilegal de armas y municiones, según detalla el diario ‘Al-Ahram’.

¿Qué delitos son castigados con la pena de muerte en Egipto?

De acuerdo con lo reportado, Egipto aplica la pena de muerte en delitos como asesinato premeditado, terrorismo, determinados casos de violación y tráfico de drogas, contextos en los que la justicia considera esta sanción como parte del marco legal vigente en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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