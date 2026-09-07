Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) publicó el pronóstico del clima para este martes 8 de septiembre de 2026 en Bogotá, información indispensable para quienes planean sus actividades diarias en la ciudad. De acuerdo con el informe divulgado por IDIGER, durante la madrugada se anticipa un cielo mayormente cubierto, pero con predominio de condiciones secas y una temperatura mínima de 10 grados Celsius.

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Al avanzar la mañana, el informe prevé que el cielo mantendrá una cobertura significativa, oscilando entre mayormente cubierto y parcialmente cubierto. Además, existe probabilidad de lluvias ligeras en las localidades de Usme y Sumapaz, mientras que en el resto de la ciudad se estima que se mantendrá el tiempo seco. Esta información se convierte en una herramienta fundamental para los habitantes y visitantes de Bogotá, quienes dependen de reportes confiables para organizar sus desplazamientos y rutinas, minimizando contratiempos ocasionados por las condiciones climáticas.

La consulta y aprovechamiento del pronóstico se ha facilitado gracias a plataformas digitales impulsadas por entidades del distrito. El Sistema Alerta Bogotá (SAB) permite a los usuarios estar actualizados sobre las condiciones meteorológicas en el distrito. Desde su publicación en Instagram y portales oficiales, recomienda acceder a estas herramientas en cualquier momento y desde diferentes dispositivos, como celulares, tabletas o computadores, optimizando la planificación personal y colectiva en la ciudad.

Para aquellos interesados en consultar específicamente el estado de las lluvias en Bogotá, el IDIGER sugiere ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar la opción correspondiente en la sección de mapas, y escribir la dirección deseada para obtener el reporte inmediato de si está lloviendo o no en ese lugar. Este sistema, de acuerdo con el reporte oficial, incrementa el acceso a la información en tiempo real y acerca a la ciudadanía a recursos especializados y confiables sobre el clima, fortaleciendo la capacidad de prevención y gestión ante posibles eventualidades climáticas.

De esta manera, la capital busca mantener informada a su población no solo a través de reportes oficiales sino también mediante recursos interactivos que aportan al desarrollo de una ciudad más resiliente frente a situaciones meteorológicas cambiantes.

¿Dónde consultar el pronóstico del clima en Bogotá actualizado?

El pronóstico del clima en Bogotá se puede consultar en tiempo real a través de la página oficial del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el Sistema Alerta Bogotá (SAB). Estas plataformas proporcionan reportes detallados y actualizados sobre el estado del tiempo en diversas zonas de la ciudad.

¿Cómo usar el mapa digital de lluvias en Bogotá?

Para consultar el mapa de lluvias digitalmente en Bogotá, solo es necesario ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar ‘Lluvias’ en la sección de ‘Otros mapas’ y digitar la dirección de interés. Así, la ciudadanía puede conocer rápidamente si hay precipitaciones en una zona específica y planificar sus actividades según el clima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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