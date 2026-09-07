Por: El Espectador

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, notificó este 7 de septiembre el registro oficial de la solicitud presentada por tres reconocidas firmas internacionales —dos europeas y una asiática— para participar en el proceso de construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá. De acuerdo con la información difundida, las agrupaciones interesadas comprenden, por un lado, consorcios europeos en los que sobresalen empresas como Mota-Engil, originaria de Portugal y con filiales en Colombia, África y México, junto con Spie Batignolles Génie Civil; por el otro, un conglomerado asiático representado por Xi´an Rail Transportation Group Company y su filial colombiana. Finalmente, el tercer grupo integra a Sacyr Concesiones Colombia y CAF Investement Projects. Las solicitudes ingresadas serán evaluadas exhaustivamente por la Empresa Metro de Bogotá durante cerca de un mes para verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros y de experiencia exigidos, tal como lo establece el proceso.

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Este anuncio ocurre tras un proceso previo que, como recordó El Espectador, quedó desierto en enero de este año debido a que ninguno de los consorcios previamente precalificados presentó sus propuestas finales en el plazo estipulado. En particular, el consorcio chino declinó su participación alegando riesgos por la volatilidad en la tasa de cambio, mientras que el consorcio español Acciona también abandonó la competencia, luego de la salida de uno de sus integrantes, lo que imposibilitó cumplir con las condiciones necesarias. Frente a estos hechos, la alcaldía decidió abrir nuevamente la licitación pública en febrero y anticipó la recepción de nuevas propuestas para septiembre, en busca de reactivar el proyecto.

En cuanto a los recursos, la Línea 2 del Metro cuenta con un convenio de cofinanciación firmado en 2023, que asegura la totalidad del dinero requerido: 70 % lo aporta la Nación (6.129 millones de dólares) y el 30 % el Distrito (2.637 millones de dólares), replicando el modelo utilizado en la Línea 1. El proyecto, estructurado con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos multilaterales como CAF, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, garantiza financiación a través de vigencias futuras de ambas entidades.

El recorrido de la Línea 2 está planeado para facilitar el desplazamiento entre la calle 72 con avenida Caracas y calle 145 con carrera 141, en aproximadamente 22 minutos, atravesando zonas clave de la ciudad y con una capacidad estimada hasta de 76.000 pasajeros por hora en un sentido. Además, el trazado comprenderá 15,5 kilómetros y contará con 10 estaciones subterráneas, una elevada y un patio-taller.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las empresas que buscan construir la Línea 2 del Metro de Bogotá?

Las agrupaciones interesadas en la licitación para la Línea 2 la conforman APCA ML2 Bogotá (con Mota-Engil y Spie Batignolles), APCA Metro Capital L2 (con Xi´an Rail Transportation Group) y APCA Bogotá Metro Capital (con Sacyr Concesiones Colombia y CAF Investment Projects), según informó la administración de Bogotá. Actualmente, estas propuestas son objeto de revisión para confirmar su cumplimiento con los requisitos establecidos.

¿Por dónde pasará la Línea 2 del Metro y cuántas estaciones tendrá?

De acuerdo con datos oficiales, la Línea 2 tendrá 15,5 kilómetros de extensión, iniciando en la calle 72 con avenida Caracas y finalizando en la calle 145 con carrera 141 B. Pasará por lugares como la Universidad Sergio Arboleda, la Plaza de Mercado 12 de octubre y el parque Fontanar del Río, y contará con 11 estaciones: 10 subterráneas y una elevada, además de un patio-taller.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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