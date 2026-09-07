Por: Portal Bogotá

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Maloka Bogotá, uno de los principales referentes en divulgación científica en la capital, organiza una charla dentro de su ciclo de astronomía en la que se abordará el comportamiento de la atmósfera durante un eclipse solar. Este evento está programado para el jueves 10 de septiembre de 2026 y se desarrollará en la Sala Digital de Maloka, como parte de las actividades que "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" ofrece para toda la familia. La entrada es gratuita, aunque es necesaria la inscripción previa, lo cual facilita la participación de la comunidad en experiencias educativas significativas, de acuerdo con la información publicada por el portal oficial de la alcaldía de Bogotá.

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La pregunta central que guía este encuentro es: ¿qué sucede con la atmósfera terrestre cuando la Luna bloquea temporalmente la luz solar durante un eclipse? Según Maloka Bogotá, la luz del Sol representa la fuente de energía que impulsa los procesos atmosféricos de nuestro planeta. Cuando ocurre un eclipse, una parte del planeta experimenta una reducción temporal de la radiación solar.

Tal variación puede provocar cambios en la temperatura tanto del aire como de la superficie, así como en el comportamiento del viento y en variables relacionadas con las nubes. Aunque estos fenómenos duran unos pocos minutos en una zona específica, su estudio permite comprender cómo reaccionan los sistemas climáticos de la Tierra ante una disminución repentina de la energía disponible. El proceso sirve como laboratorio natural para explorar la relación entre el Sol, la atmósfera y la superficie del planeta, una temática que será explicada por Cristian Goez, quien liderará la charla, según señala la agenda de Maloka.

A lo largo del encuentro se profundizará en cómo el eclipse permite registrar, en un lapso muy breve, respuestas climáticas que habitualmente se presentan de modo más gradual durante un día común. Variables como temperatura, viento y nubosidad serán los ejes para analizar el funcionamiento atmosférico cuando la energía solar se interrumpe de forma momentánea.

De esta manera, Maloka Bogotá busca mostrar que los eclipses solares no solo ofrecen espectáculos astronómicos impactantes, sino que también son oportunidades valiosas para adentrarse en el estudio científico de la atmósfera terrestre desde una perspectiva educativa y experimental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué efectos produce un eclipse solar sobre la atmósfera terrestre?

Durante un eclipse solar, la atmósfera experimenta una reducción temporal de la luz y energía provenientes del Sol, lo que puede generar cambios en la temperatura del aire y la superficie, además de modificaciones en el comportamiento del viento y las nubes. Estos efectos son especialmente útiles para estudiar cómo responde el sistema climático de la Tierra ante variaciones repentinas en la radiación solar, según la información proporcionada por Maloka Bogotá.

¿Por qué se considera el eclipse solar un laboratorio natural para estudiar el clima?

Un eclipse solar se toma como laboratorio natural porque permite observar, en un periodo muy corto, cómo interactúan la atmósfera, el Sol y la superficie terrestre cuando ocurre una interrupción inesperada de la fuente principal de energía. Las respuestas inmediatas de variables como la temperatura, el viento y la nubosidad ofrecen información valiosa para el análisis científico, de acuerdo con la explicación brindada en la charla organizada por Maloka Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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