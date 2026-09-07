Por: Portal Bogotá

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El avance de las obras para transformar el nororiente de Bogotá se ha materializado con el anuncio del desmonte del puente vehicular de la carrera Séptima con calle 100, programado para iniciar el 13 de septiembre de 2025, de acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá y declaraciones de la Secretaría Distrital de Movilidad. Esta intervención permitirá reemplazar la vieja infraestructura —que data de los años sesenta— por un puente más amplio y moderno, que facilitará una mejor conexión entre la avenida carrera 68 y el Corredor Carrera Séptima. El nuevo puente tendrá una longitud de 461 metros (más del doble del puente actual) y pasará de 10,50 a 16,20 metros de ancho, permitiendo ampliar el tránsito en ambos sentidos a dos carriles por sentido.

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Según manifestó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, el objetivo es mejorar la conectividad vial y brindar alternativas claras mientras se desarrollan las obras, aunque se reconoce que habrá afectaciones temporales. Por su parte, Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), enfatizó en que la nueva estructura incluirá pasos deprimidos para el transporte mixto, lo que beneficiará a vehículos particulares y a TransMilenio. Además, se explicó que el puente contará con aisladores sísmicos, incrementando los estándares de seguridad para la ciudadanía.

El proceso de desmonte utilizará hilo diamantado, una tecnología basada en cables flexibles con perlas recubiertas de polvo de diamante industrial, que corta concreto y acero con precisión, minimizando vibraciones y el impacto en el entorno. Esta etapa, que durará unos dos meses, generará más de 1.300 toneladas de residuos, de las cuales el 80 % se reutilizará en la misma obra.

Para mitigar el impacto en la movilidad, desde el 8 de septiembre se implementan cambios viales como desvíos en la carrera Séptima y modificaciones temporales en el sentido de la carrera 11. El 13 de septiembre la calle 100 entre carreras Séptima y Novena A quedará cerrada para dar paso al desmonte. Se mantendrán dos carriles por sentido en la Séptima durante el día y uno en la noche para preservar la seguridad. Además, las rutas de transporte público experimentarán desvíos y unificación de paraderos, beneficiando la planeación del viaje según el subgerente de Operaciones de TransMilenio, Jaime Monroy.

Finalmente, el proyecto contempla la operación de una tuneladora de siete metros de longitud que, mediante la tecnología de pipe jacking —técnica constructiva que instala tuberías sin abrir zanjas extensas— permitirá reducir el tiempo de instalación de la red matriz de acueducto de 24 a 10 meses, según puntualizó el director del IDU. La máquina instalará tubería reforzada de un metro de diámetro a lo largo de 1,1 kilómetros, con 11 pozos auxiliares, en coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

¿Cuáles son los cambios de movilidad y rutas alternas durante el desmonte del puente de la calle 100 en Bogotá?

Durante las obras por el desmonte del puente, se habilitan desvíos en la carrera Séptima (por la calle 102 y carrera Octava A), y en la carrera 11 se modifica temporalmente el sentido de uno de sus carriles. La calle 100 entre carreras Séptima y Novena A estará cerrada, y se implementan rutas alternas recomendadas en las calles 94, carreras Novena, Novena A, 11 y 15, además de un doble sentido en la calzada lenta para acceso local. El transporte público contará con desvíos y reubicación o unificación de paraderos.

¿Qué es el pipe jacking y cómo se aplicará en las obras del Corredor Carrera Séptima?

El pipe jacking es un método constructivo que permite instalar tuberías sin necesidad de abrir grandes zanjas, utilizando una tuneladora para perforar y colocar la tubería de forma subterránea. En las obras del Corredor Carrera Séptima, el uso de esta tecnología reducirá a 10 meses el tiempo estimado para instalar la nueva red matriz de acueducto, facilitando la continuidad del servicio y evitando mayores afectaciones en superficie.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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