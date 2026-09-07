Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa lleva adelante una iniciativa enfocada en devolver el espacio público a los ciudadanos. Uno de los ejemplos más destacados es la recuperación de un tramo de la ronda del río Fucha, ubicada en el sector de Andalucía en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Este lugar permaneció más de una década abandonado, dominado por acumulaciones de residuos, cambuches (viviendas improvisadas), consumo de sustancias psicoactivas, ausencia de iluminación y presencia constante de actividades delictivas. Tanto residentes como comerciantes sentían miedo al transitar la zona, según información recogida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). Gracias a la intervención se lograron recuperar 4.500 metros cuadrados y se retiraron 110 toneladas de residuos, una acción fundamental para transformar este espacio y devolverle su función original.

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Yina Penagos, quien lideró la transformación desde la Dirección de Seguridad de la SDSCJ, relata que en 2024 la comunidad intensificó sus denuncias sobre extorsiones y situaciones de inseguridad. Estas alertas llevaron a organizar mesas de trabajo y recopilar información para orientar las acciones de las autoridades. No solo se trataba de un problema de seguridad: el abandono físico del lugar tenía efectos directos en la vida de la población, quien evitaba pasar o demoraba sus recorridos para no enfrentar la zona. Como lo narró Penagos, “en un lugar que tenía toneladas de residuos, toneladas. Eran tan altos que los humanos quedábamos bajos”. A esto se sumaba la falta de alumbrado público, lo que profundizaba el sentimiento de inseguridad y aislamiento.

La intervención comenzó con apoyo de máquinas, equipos de la Policía de Bogotá y gestores de distintas entidades. Además de retirar residuos y desmontar cambuches, el proceso se complementó con la siembra de 2.660 plantas y un trabajo social con la comunidad para motivarla a cuidar y apropiarse nuevamente del espacio. De acuerdo con la SDSCJ, estas acciones han permitido disminuir los delitos, en particular la extorsión y el hurto, y han reducido las llamadas de emergencia relacionadas con inseguridad.

El enfoque de la transformación, en palabras de Penagos, no se limita a limpiar o iluminar, sino a construir un tejido social que evite el retorno de la criminalidad. Hoy, la ronda se ha convertido en un lugar de vida comunitaria, en contraste con la imagen de abandono y miedo que marcó su pasado reciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se logró la recuperación del sector del río Fucha en Bogotá?

La recuperación se alcanzó mediante la intervención coordinada de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Policía de Bogotá y el trabajo conjunto con la comunidad, involucrando operativos de limpieza masiva, retiro de residuos y cambuches, siembra de plantas y fortalecimiento del tejido social, lo que permitió una reducción significativa de la criminalidad en la zona.

¿Qué significa la sigla SDSCJ en el contexto de la seguridad en Bogotá?

SDSCJ corresponde a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, una entidad clave en Bogotá encargada de diseñar y ejecutar políticas públicas para la prevención del delito, promoción de la convivencia ciudadana y coordinación de acciones interinstitucionales orientadas a la seguridad urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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