Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, en conjunto con la Secretaría General, expresó su pesar por el fallecimiento de Liliana Caballero Durán, reconocida servidora pública que dedicó buena parte de su vida a fortalecer el servicio estatal y a forjar una mejor ciudad. Durante su recorrido profesional, Caballero Durán se desempeñó en dos oportunidades como secretaria general de la Alcaldía Mayor, dejando huella en la historia administrativa y en quienes compartieron con ella labores en la gestión pública.

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De acuerdo con la información oficial, la trayectoria de Caballero Durán en el sector estatal se distinguió por su firme compromiso hacia la transformación de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Su labor no solo se concentró en los procesos administrativos, sino que buscó consolidar una gestión sustentada en la transparencia, la integridad y el servicio genuino. Esta visión la llevó a sostener, con convicción, que “quienes trabajan en el Estado no son simplemente funcionarios, sino servidores públicos, y su razón de ser es servir a la ciudadanía”. Esta frase describe una filosofía que no quedó solo en el discurso: quienes compartieron responsabilidades con ella avalan que esa fue la manera en la que entendía y vivía lo público.

El legado de Caballero Durán va más allá de los cargos desempeñados. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, su conocimiento técnico, el rigor profesional y, sobre todo, la calidez humana la convirtieron en una verdadera maestra y referente para generaciones de servidores públicos. Su amor por Bogotá se hizo tangible en cada una de sus tareas, guiando siempre desde el ejemplo y el compromiso ético.

En nombre de la Administración Distrital, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría General manifestaron su solidaridad y acompañamiento a los familiares, amigos, colegas y demás allegados de Liliana Caballero Durán en este momento de dolor. La ciudad despide a una líder ejemplar, pero mantiene vivo su legado en las instituciones y en todas las personas que aprendieron, a su lado, que trabajar por Bogotá es tanto un honor como una responsabilidad. La Administración Distrital agradeció públicamente los años de servicio, entrega y ejemplo de quien hoy deja una huella imborrable en la historia de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el legado de Liliana Caballero Durán como servidora pública en Bogotá?

El principal legado de Liliana Caballero Durán, según la Alcaldía Mayor de Bogotá, fue su visión de la gestión pública como un ejercicio de transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía. Esta perspectiva quedó plasmada en su convicción de que los funcionarios deben ser ante todo servidores públicos, principio que enseñó y practicó a lo largo de su trayectoria y que inspiró a generaciones en el sector estatal.

¿Por qué se considera ejemplar la labor de Liliana Caballero Durán en la Alcaldía de Bogotá?

La labor de Liliana Caballero Durán es considerada ejemplar por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría General debido a su rigor profesional, conocimiento, calidad humana y amor por la ciudad. Destacó por transformar la relación entre Estado y ciudadanía y por dejar huella no solo en procesos administrativos, sino en la cultura de servicio y en la vida de quienes trabajaron con ella.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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