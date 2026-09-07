Un hombre murió luego de resultar gravemente herido durante una riña con su pareja, registrada en la noche del domingo 6 de septiembre en el barrio La Estrella, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

El caso es investigado por las autoridades para determinar las circunstancias exactas de la muerte y establecer si la mujer habría actuado en legítima defensa frente a una presunta agresión o si, por el contrario, se configuró un delito de homicidio.

(Lea también: Nuevo hallazgo en el apartamento en el que encontraron a 3 personas muertas en Bogotá)

Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:00 de la noche, dentro de una vivienda del sector. Los habitantes de la zona habrían solicitado la presencia de las autoridades después de escuchar una fuerte discusión entre la pareja.

Lee También

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por los investigadores, la situación habría escalado hasta convertirse en una agresión física. Una de las hipótesis que está siendo analizada señala que el hombre habría tomado del cuello a la mujer e intentado asfixiarla.

En medio del forcejeo, la mujer habría utilizado un arma cortopunzante y causado heridas de gravedad al hombre. Durante el altercado también se produjo la caída del hombre desde el segundo piso de la vivienda hacia la vía pública.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al sitio intentaron brindarle atención, pero el sujeto ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

La teniente coronel Viviana Mendivelso, oficial de guarnición de la Policía Nacional, entregó detalles preliminares sobre el caso.

“Se presentó, al parecer, una riña al interior de un inmueble (…) Al llegar al lugar, encontraron a un hombre que presentaba lesiones presuntamente ocasionadas con un arma cortopunzante y que lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas”.

La oficial agregó que la caída desde el segundo piso también hace parte de los aspectos que deberán ser esclarecidos durante la investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Tras la llegada de los uniformados, la mujer fue capturada en el lugar de los hechos. Además, la Policía informó sobre la incautación del arma cortopunzante que presuntamente habría sido utilizada durante el enfrentamiento. Sin embargo, su responsabilidad penal todavía deberá ser determinada por las autoridades competentes.

Una de las principales líneas de investigación consiste en establecer si la mujer reaccionó para proteger su vida ante una agresión o si las circunstancias corresponden a un homicidio derivado de la confrontación.

Por ahora, las autoridades no han establecido de manera definitiva cómo ocurrió la muerte ni han determinado judicialmente que se haya tratado de un caso de legítima defensa. El hecho volvió a poner sobre la mesa los riesgos asociados a las situaciones de violencia intrafamiliar y a los conflictos de pareja que pueden terminar en hechos de gravedad.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para buscar mecanismos de diálogo y solicitar ayuda de manera oportuna cuando existan situaciones de violencia o amenazas dentro del hogar.

(Lea también: Escalofriantes detalles y misterio del hallazgo de Michel Dahiana: “Es imposible que llegara sola”)

En Bogotá están disponibles la línea 123, para emergencias, y la línea 155, de la Patrulla Púrpura, destinada a brindar orientación y atención frente a casos de violencia contra las mujeres.

La investigación continuará para determinar qué ocurrió durante los últimos minutos del enfrentamiento y establecer las responsabilidades correspondientes.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.