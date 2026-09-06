José Ordóñez despidió con un emotivo mensaje a Darío Silva-Silva, pastor que falleció este domingo 6 de septiembre. El humorista y actor recordó un momento especialmente significativo junto al religioso y compartió una fotografía en la que aparece abrazado con él.

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La publicación de Ordóñez estuvo acompañada por un relato personal sobre el vínculo que mantenía con Silva-Silva. El artista recordó que el pastor acababa de casar a su hija y que, después de bailar el vals con ella para entregarla a su esposo, se acercó al religioso en medio de la emoción que le produjo ese momento.

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El humorista explicó que alguien captó con el ‘flash’ ese instante y aseguró que la fotografía representa lo que Silva-Silva significaba para él. Su mensaje dejó ver el afecto y la cercanía que tenía con el pastor, a quien recordó no solamente por su labor religiosa, sino también por el apoyo que, según sus propias palabras, recibió de él.

En la parte final de su publicación, Ordóñez se despidió de Silva-Silva con palabras de cariño y agradecimiento: “Adiós mi viejo querido, mi precioso pastor, gracias por el ejemplo que diste a mi vida”.

El actor cerró el mensaje recordando una frase que, según contó, siempre le decía al pastor: “Gente como yo, necesita gente como tú”.

Murió Darío Silva-Silva, fundador de Casa Sobre la Roca

Darío Silva-Silva falleció este domingo 6 de septiembre. El pastor fue el fundador de la Iglesia Cristiana Integral Casa Sobre la Roca y también tuvo una trayectoria vinculada al periodismo.

Con profunda tristeza, pero con gratitud a Dios, comunicamos el fallecimiento de nuestro fundador, el pastor Darío Silva-Silva. Hoy honramos su vida y su ministerio. Su partida deja un profundo vacío, pero también un legado de fe que continuará dando fruto en las generaciones. pic.twitter.com/fdmitExWLt — Casa Roca Bogotá (@casarocabogota) September 7, 2026

La noticia de su muerte fue confirmada por Casa Sobre la Roca, que informó sobre el fallecimiento de quien estuvo al frente de la congregación. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente detalles sobre la causa de su muerte.

La despedida de José Ordóñez se suma así a las reacciones que han surgido tras la muerte del pastor, aunque su publicación tuvo un carácter especialmente personal al recordar una experiencia familiar y la manera en que Silva-Silva lo acompañó en un momento cargado de emoción.

Con su mensaje, Ordóñez compartió con sus seguidores una faceta íntima de la relación que sostuvo con el religioso y dejó constancia del impacto que, según sus propias palabras, tuvo Silva-Silva en su vida.

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