Juan Guillermo Ríos, reconocido como una de las grandes figuras del periodismo colombiano, murió este domingo 6 de septiembre de 2026 en Medellín, ciudad donde pasó sus últimos años.

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Su trayectoria estuvo marcada por importantes aportes a la radio y la televisión, además de su trabajo como docente y asesor de comunicaciones.

Durante la década de 1980, Ríos alcanzó uno de los mayores hitos de la televisión colombiana como director y presentador del Noticiero de las Siete.

El informativo llegó a superar el 70 % de audiencia, convirtiéndose en uno de los programas periodísticos más vistos de la historia del país. Su popularidad también quedó reflejada en la recordada frase con la que despedía cada emisión: “les deseo paz, amor y buen genio”.

Ríos fue reconocido por su estilo cercano y por abordar problemáticas sociales como la pobreza y la desigualdad, buscando acercar esas realidades a millones de colombianos.

A lo largo de su carrera trabajó en Caracol Radio, dirigió el Noticiero de las Siete y estuvo al frente de Noticias de Radio Santa Fe. También fue profesor universitario y asesor de comunicaciones de ministros y distintos gobiernos.

A finales de los años noventa enfrentó un fuerte cáncer que logró superar. Su fallecimiento deja un legado significativo en el periodismo nacional.

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