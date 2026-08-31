Gómez confirmó que no será vocera del gobierno de Abelardo de la Espriella y aclaró que fue ella quien rechazó la propuesta. “Yo decliné”, afirmó la comunicadora al referirse a la posibilidad de asumir ese cargo.

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Gómez explicó que, después de rechazar la oferta inicial, el presidente Abelardo de la Espriella le habría planteado otra propuesta que le resultó más interesante. Sin embargo, prefirió no revelar todos los pormenores del mismo y señaló que por ahora no quiere generar nuevos rumores sobre el tema.

La decisión modifica nuevamente el esquema de vocerías del Ejecutivo. Hasta el momento, el único vocero confirmado sería el abogado Miller Soto. La estrategia de comunicaciones estará coordinada por el Dapre y María Fernanda Sandoval, secretaria de Comunicaciones.

El objetivo del Gobierno es organizar los mensajes de todas las entidades nacionales mediante la coordinación entre voceros y jefes de prensa de ministerios y otras dependencias. Los voceros tendrán intervenciones periódicas para abordar asuntos coyunturales y explicar las decisiones del Ejecutivo.

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Según el plan anunciado, podrían realizarse declaraciones o ruedas de prensa hasta tres veces al día. El modelo toma como referencia, en parte, el esquema de comunicación utilizado por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.