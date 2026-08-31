Por: El Espectador

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La muerte de menores de edad en operaciones militares volvió a ser noticia en el país después de que una fuente de alto nivel del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmara a El Espectador que un joven de 16 años perdió la vida durante el primer bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella, apenas unos días después de que asumiera el gobierno. Este hecho se suma al reciente informe que detalla la muerte de otros tres menores durante una operación militar en Guaviare, lo que ha provocado gran debate y preocupación sobre el impacto de estas acciones armadas sobre la población civil.

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El bombardeo al que hace referencia Medicina Legal ocurrió el 10 de agosto y tenía como objetivo el Ejército de Liberación Nacional (Eln), según la información entregada por la fuente consultada. El fallecimiento del menor se conoció casi veinte días después, tiempo en el que el Gobierno defendió públicamente la operación como exitosa pese a que se reveló que también resultaron heridos varios civiles. Entre estos se encontraban tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, de acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo y autoridades regionales, las cuales solicitaron a la Fiscalía General de la Nación la investigación de los hechos por el posible impacto colateral del bombardeo sobre la comunidad.

Además de los civiles heridos, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el presunto desplazamiento forzado de personas hacia el municipio de El Tarra, mientras que la Alcaldía local reportó prolongadas detonaciones que causaron temor entre los habitantes y posibles daños en viviendas. La administración pidió en un comunicado la “protección de la vida, la integridad y los derechos de la población civil”, en respuesta a la situación crítica vivida durante la noche del operativo.

Posteriormente, el 27 de agosto, otra ofensiva en Guaviare dirigida a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá dejó un saldo de diez muertos, entre ellos tres menores (dos de 15 años y uno de 16), según confirmó el Ministerio de Defensa, encabezado por el general en retiro Jorge Mora. El operativo —cercano al río Inírida, en el municipio de El Retorno— tenía como objetivo una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, liderada por alias Cotiz. El ministro Mora declaró que “todos ellos combatientes”, aunque aún se espera el arribo de más cuerpos a Medicina Legal para establecer si hay más menores entre las víctimas.

¿Cuántos menores han muerto en operaciones militares recientes en Guaviare?

De acuerdo con Medicina Legal y los reportes de El Espectador, en los recientes bombardeos ordenados por el gobierno de Abelardo de la Espriella han fallecido al menos cuatro menores de edad: uno en la operación del 10 de agosto y tres más en la ofensiva del 27 de agosto.

¿Qué significa el término 'desplazamiento forzado' en el contexto de las operaciones militares?

El desplazamiento forzado hace referencia al movimiento obligado de personas que, en este caso, tuvieron que abandonar sus hogares para protegerse de los efectos de la operación militar, como lo reportó la Defensoría del Pueblo respecto a habitantes que huyeron hacia El Tarra tras los bombardeos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.