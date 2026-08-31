Por: El Espectador

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En los verdes y montañosos municipios de Cundinamarca, la presencia del oso andino se mantiene como parte del paisaje cotidiano de quienes trabajan la tierra. Sin embargo, esta convivencia entre la vida silvestre y las comunidades rurales de Manta (Cundinamarca) ha presentado retos que afectan tanto a los campesinos como a la protección de una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas. Según El Espectador, este contexto motivó la creación de acuerdos de conservación entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Gobernación y las Juntas de Acción Comunal (JAC) de tres veredas, siendo pioneros en adaptar sus fincas con el objetivo de mitigar el conflicto con el oso andino y preservar esta especie amenazada.

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El programa, informado por El Espectador, incluyó la entrega de materiales e insumos para modificar los sistemas productivos de las fincas. Entre las acciones principales se encuentran la renovación de praderas, el uso de bioinsumos (como abonos naturales), la construcción de corrales, la instalación de bebederos y la delimitación de áreas mediante cercas protectoras. Asimismo, se promovió el desarrollo de sistemas agroforestales, los cuales combinan cultivos y árboles para recuperar zonas degradadas y disminuir el impacto ambiental. Este conjunto de medidas busca no solo adaptarse a la presencia del oso, sino generar herramientas que mejoren la sostenibilidad productiva y la armonía entre seres humanos y fauna silvestre.

Nidia Clemencia Riaño Rincón, subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR, subrayó que el éxito en la conservación del oso andino depende del compromiso activo de quienes habitan el territorio. Desde su perspectiva, estos acuerdos impulsan la participación y conscientización ambiental, facilitando a las familias rurales prácticas sostenibles que ayudan a reducir los desencuentros con la fauna.

La estrategia también cuenta con un componente educativo. El Espectador documentó la realización de talleres para más de 104 habitantes, incluidos niños, jóvenes, docentes y demás miembros de la comunidad. Ellos aprendieron sobre biodiversidad, ecología y formas de prevenir conflictos con los animales silvestres. De acuerdo con la información, el convenio firmado en noviembre de 2024 contempla una inversión total de 460 millones de pesos, de los cuales alrededor de 110 millones se asignaron a cada JAC. Al menos 29 fincas han sido beneficiadas directamente por esta intervención.

Con este proceso inclusivo, las autoridades buscan transformar la conservación del oso andino en un esfuerzo colectivo, integrando a las comunidades campesinas como actores principales de un modelo de convivencia responsable y ecológicamente equilibrada.

¿Qué acciones hacen parte de los acuerdos de conservación entre agricultores y la CAR en Cundinamarca?

Las acciones principales incluidas en los acuerdos son la renovación de praderas, preparación y uso de bioinsumos, instalación de bebederos y corrales, entrega de material vegetal, instalación de cercas protectoras, desarrollo de sistemas agroforestales y restauración de zonas degradadas. Todas estas medidas buscan prevenir conflictos con el oso andino y apoyar la sostenibilidad en las fincas, según la información publicada por El Espectador.

¿Qué significa que una especie sea considerada ‘clave’ para los ecosistemas?

Cuando una especie es considerada ‘clave’ para los ecosistemas, como el oso andino en este caso, significa que su presencia y actividades influyen de manera significativa en el equilibrio y funcionamiento de ese entorno natural. La desaparición o disminución de estas especies puede provocar alteraciones profundas en la biodiversidad y los procesos ecológicos, afectando a muchas otras especies y al ecosistema en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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