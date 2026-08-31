Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella ha dado un paso decidido en la lucha contra la corrupción al anunciar la creación del Bloque de Búsqueda Anticorrupción. Según la información ofrecida por el mandatario, esta estrategia se enfocará en identificar y perseguir tanto a funcionarios públicos como a personas que estén involucradas en prácticas corruptas dentro del aparato estatal.

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Una particularidad relevante de este nuevo bloque radica en que operará directamente desde el despacho presidencial, bajo la coordinación del propio presidente. Así, de acuerdo con las declaraciones de De la Espriella, este mecanismo tendrá acceso a información privilegiada y labores de inteligencia, lo que permitirá avanzar de manera decidida en las investigaciones y, según él mismo manifestó, adoptar acciones firmes contra quienes se encuentran implicados en corrupción.

Durante la presentación de esta medida, el presidente hizo una advertencia explícita dirigida a quienes continúan realizando actos corruptos dentro del estado. “Hay corruptos enquistados en el Estado, tenemos información clave sobre eso. Yo personalmente les voy a caer”, afirmó De la Espriella, dejando claro su interés en un enfoque activo y personalista frente al tema. Esta declaración refleja la intención de asumir una vigilancia permanente y la determinación de combatir directamente los focos de corrupción que, según indica, han logrado perdurar en las instituciones gubernamentales.

De acuerdo con lo anunciado, el Bloque de Búsqueda Anticorrupción no se limitará únicamente a recopilar datos, sino que contará con capacidades en materia de inteligencia, investigación y operaciones. Esto significa que no solo detectará posibles casos de corrupción, sino que podrá actuar directamente en su persecución. Adicionalmente, y como parte de la estrategia, se promoverá el trabajo articulado con las entidades de control del Estado, como la Contraloría (órgano encargado de la vigilancia fiscal) y la Procuraduría (entidad responsable de la vigilancia disciplinaria de los servidores públicos). El objetivo central es fortalecer la colaboración y el intercambio de información entre estas instituciones para identificar responsables y establecer sanciones.

Finalmente, el presidente reiteró que asumirá la lucha contra la corrupción como una de sus mayores prioridades y se comprometió a dar seguimiento especial a toda la información que se obtenga con este nuevo enfoque.

¿Qué funciones tendrá el Bloque de Búsqueda Anticorrupción creado por Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con lo anunciado por el presidente, el Bloque de Búsqueda Anticorrupción contará con capacidades de inteligencia, investigación y operación, lo que le permitirá identificar y perseguir de manera activa a funcionarios y demás personas involucradas en hechos de corrupción. Además, operará desde el despacho presidencial y estará bajo la coordinación directa del mandatario.

¿Cómo trabajará el Bloque de Búsqueda Anticorrupción con la Contraloría y la Procuraduría?

La estrategia planteada prevé un trabajo conjunto con las entidades de control, como la Contraloría y la Procuraduría, con el fin de articular las investigaciones y establecer responsabilidades claras. La coordinación busca aprovechar los mecanismos de cada organismo para avanzar en la persecución de los responsables de corrupción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.