Por: El Espectador

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Un juez de control de garantías determinó ampliar por un año más el principio de oportunidad otorgado a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). López está involucrado en una investigación por el presunto desvío de una gran suma de recursos de la entidad, que ha sido considerado uno de los mayores escándalos de corrupción que afectó al gobierno del expresidente Gustavo Petro. Con esta decisión, López podrá seguir colaborando con la justicia, en calidad de testigo, en los procesos contra otros presuntos implicados en el entramado de corrupción, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

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La prolongación del beneficio implica que se mantiene la suspensión parcial de la acción penal en dos procesos en los que López está imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso. Esta prórroga, extendida por 365 días, responde a la petición de la Fiscalía, que solicitó el tiempo adicional para que el exdirector continúe suministrando información relevante sobre el modo en que se habría concebido y ejecutado el presunto desvío de fondos.

Entre los compromisos impuestos a López como parte del principio de oportunidad, se encuentra la obligación de liderar capacitaciones sobre modelos de negocios sostenibles para comunidades indígenas de La Guajira, que refuerza su rol de colaborador en temas sociales, además de su cooperación judicial. Esta estrategia hace parte del acuerdo para garantizar una justicia restaurativa y que el procesado aporte a la reparación social.

El proceso contra López ha pasado por varios intentos de cierre mediante allanamiento a cargos, los cuales no han prosperado. El 23 de junio, López aceptó nuevamente su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, aunque sus preacuerdos con la Fiscalía han sido rechazados repetidamente en diversas instancias judiciales. En mayo, la jueza 17 penal de Bogotá negó un primer intento de allanamiento debido a la radicación tardía del escrito de acusación, lo que llevó a la apelación de la defensa y a que la decisión final sea tomada por un juez de conocimiento el próximo 7 de septiembre.

Durante las audiencias, López ha insistido en la autenticidad de su colaboración, señalando que no busca evitar una posible condena. Desde marzo de 2024, ha proporcionado a la Fiscalía información detallada sobre presuntos esquemas internos de sobrecostos, cupos indicativos y negociaciones con miembros del Congreso y del Ejecutivo. Gracias a sus revelaciones, se han vinculado a las investigaciones a exfuncionarios de alto nivel, como los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la exconsejera Sandra Ortiz y varios exdirectores de entidades administrativas. De este modo, la colaboración de López ha servido para ampliar la red de investigados, según reporta El Espectador.

¿Qué significa el principio de oportunidad que se le otorgó a Olmedo López?

El principio de oportunidad es un mecanismo judicial que permite suspender parcialmente la acción penal contra una persona, siempre que esta colabore con las autoridades, ofreciéndoles información útil para esclarecer los hechos investigados o identificar a otros responsables. En el caso de Olmedo López, esta medida implica que, a cambio de su testimonio y cooperación, podrá recibir una suspensión provisional de los procesos en su contra durante el tiempo determinado por el juez.

¿Qué implicaciones ha tenido la colaboración de Olmedo López en el caso de corrupción de la Ungrd?

La información entregada por Olmedo López ha sido fundamental para que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia avancen en las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos en la Ungrd. Sus declaraciones permitieron vincular a otros exfuncionarios de alto nivel, ampliando el alcance del caso y revelando la posible participación de más actores en el entramado de corrupción, de acuerdo con datos de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.