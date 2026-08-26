El escándalo del Fifa Gate dio un nuevo giro luego de que los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis, propietarios de la firma de mercadeo deportivo Full Play, alcanzaran un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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De acuerdo con información publicada por The New York Times y confirmada en actuaciones judiciales conocidas en las últimas horas, ambos comparecerán ante un tribunal federal de Brooklyn para formalizar el acuerdo, con el que buscan resolver una investigación abierta hace más de una década por el pago de sobornos relacionados con derechos comerciales del fútbol sudamericano.

Como parte del entendimiento, los empresarios aceptarán un documento de hechos en el que reconocen haber participado en un esquema de pagos ilegales a dirigentes del fútbol para obtener derechos de televisión y mercadeo de importantes competiciones continentales.

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Declaración menciona sobornos para torneos de Conmebol

Según el documento judicial al que hacen referencia medios estadounidenses, Hugo y Mariano Jinkis admiten haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos a dirigentes de organizaciones afiliadas a la Conmebol y la Concacaf para asegurar contratos comerciales relacionados con torneos como la Copa América, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y partidos de eliminatorias mundialistas.

Las actuaciones judiciales describen además cómo Full Play obtuvo los derechos comerciales de varias ediciones de la Copa América mediante pagos ilícitos a directivos del fútbol sudamericano, dentro de un esquema investigado por la justicia estadounidense desde 2015.

En ese contexto aparecen mencionados varios exdirigentes del continente que ya habían sido vinculados al Fifa Gate en procesos anteriores, entre ellos el colombiano Luis Bedoya, el paraguayo Juan Ángel Napout, el ecuatoriano Luis Chiriboga, el venezolano Rafael Esquivel, el chileno Sergio Jadue, el uruguayo Eugenio Figueredo y el brasileño José Maria Marín, todos investigados o condenados previamente dentro de este caso.

Bomba!#FifaGate Hugo y Mariano Jinkins firmaron una declaración de 10 páginas! Contaron cómo sobornaron a dirigentes de fútbol de @CONMEBOL y @Concacaf para conseguir los derechos de las @CopaAmerica , @Libertadores , @Sudamericana y partidos de eliminatorias.

También… https://t.co/oX8oiugOlD pic.twitter.com/UUi7NGacXh — Sin Falta (@SinFaltapy) August 26, 2026

El acuerdo podría evitar que los empresarios vayan a prisión

Los términos completos del acuerdo de procesamiento diferido todavía no han sido divulgados públicamente. Sin embargo, este tipo de mecanismos suele permitir que los cargos sean retirados si los procesados cumplen las condiciones impuestas por la justicia estadounidense.

A diferencia de otros implicados en el Fifa Gate que fueron extraditados o condenados a prisión, los Jinkis permanecieron durante años en Argentina tras evitar su extradición y solo recientemente viajaron a Estados Unidos para negociar directamente con los fiscales del caso.

El proceso representa uno de los movimientos más importantes dentro del Fifa Gate en los últimos años y podría reactivar el interés sobre uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del fútbol mundial, investigación que ya dejó decenas de condenas y millonarias sanciones económicas contra dirigentes, ejecutivos y empresas vinculadas al negocio de los derechos deportivos.

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