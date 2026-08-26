Este martes 25 de agosto, Independiente Santa Fe confirmó una noticia negativa para su plantel: Kevin Balanta sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que estará fuera de competencia durante un periodo prolongado.

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Balanta se lesionó durante el partido que Santa Fe disputó contra América de Cali el pasado sábado por la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2026. El jugador intentó bloquear un remate de Jan Lucumí dentro del área y terminó golpeando su rodilla izquierda contra el césped. Debido al fuerte dolor que presentó, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla.

Acá, el momento de la lesión:

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😱⚽ ¡Preocupación en Santa Fe! ¡Balanta salió en camilla después de una lesión al hacer un cierre defensivo!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/v86Ptl7Vif — Win Sports (@WinSportsTV) August 23, 2026

Inicialmente existía preocupación por la condición física del defensor, pero los exámenes posteriores confirmaron que se trata de una lesión de gravedad. El propio Independiente Santa Fe comunicó el diagnóstico y le deseó una pronta recuperación al futbolista. El club, sin embargo, no estableció en su parte médico un tiempo oficial de incapacidad.

La estimación de su recuperación está entre seis y nueve meses, dependiendo de la evolución y del proceso de rehabilitación.

La lesión representa un golpe importante para el equipo dirigido por Pablo Repetto, debido a que Balanta había llegado recientemente como uno de los refuerzos para el segundo semestre y rápidamente comenzó a tener participación en el once titular. Con el equipo bogotano, el defensa disputó cinco partidos y fue titular en cuatro de ellos.

Repetto también confirmó la gravedad del problema en la rueda de prensa previa al partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana contra River Plate. El entrenador uruguayo lamentó la lesión de Balanta y explicó que el cuerpo técnico debía evaluar las alternativas disponibles para conformar el equipo.

De esta manera, Santa Fe afrontará el tramo decisivo del semestre sin uno de los jugadores que había incorporado recientemente para fortalecer su zona defensiva. El equipo deberá recurrir a las alternativas disponibles en su plantilla mientras Balanta inicia el proceso de recuperación de una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

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