Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Los recientes disturbios ocurridos durante el partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali, el pasado sábado 22 de agosto, dejaron un saldo de 17 personas lesionadas y pusieron en el centro del debate la seguridad en el estadio El Campín. A raíz de estos hechos, la administración distrital de Bogotá anunció cambios fundamentales en las medidas de control para eventos deportivos de alto riesgo, conocidos como partidos clase A, en los que históricamente se han presentado mayores episodios de violencia.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información proporcionada por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, y citada por El Espectador, la Policía Metropolitana de Bogotá asumirá directamente la función de realizar las requisas, un proceso de inspección personal y de objetos, dentro del estadio. Hasta el momento, esta tarea había estado en manos de los organizadores del evento, pero después de los disturbios se consideró necesario fortalecer la presencia de la fuerza pública. A partir de ahora, alrededor de 700 uniformados estarán disponibles para estos operativos de seguridad tanto dentro del estadio El Campín como en sus alrededores, especialmente durante los partidos de alta tensión.

El secretario Quintero explicó que, además de reforzar las requisas, el nuevo esquema de seguridad incluirá la revisión de los elementos que las barras de aficionados intenten ingresar, desde banderas hasta trapos, así como la verificación de antecedentes de personas o grupos con historial de violencia o sanciones activas. Asimismo, se realizarán inspecciones con la colaboración de Sencia, operador del estadio, enfocadas en identificar posibles escondites o “caletas” dentro de las instalaciones, donde se esconderían armas o elementos prohibidos antes del evento deportivo.

Otra de las medidas importantes adoptadas por la Comisión Distrital de Fútbol fue el cambio en la política de ingreso de barras visitantes. Desde ahora, la presencia de hinchas del equipo contrario no será un derecho automático, sino que dependerá del análisis de las condiciones de seguridad y del historial reciente de incidentes. El primer partido bajo este nuevo esquema será el clásico entre Santa Fe y Millonarios, que se jugará sin público visitante, con el fin de evitar nuevos enfrentamientos entre aficionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo serán los nuevos controles de seguridad en El Campín tras los disturbios?

Desde ahora, la Policía Metropolitana estará encargada de las requisas dentro del estadio El Campín, especialmente durante partidos de alto riesgo, con cerca de 700 policías desplegados en el lugar. Las medidas incluyen la inspección de objetos que intenten ingresar las barras y la revisión de escondites dentro del estadio para armas o elementos prohibidos, según información del secretario de Gobierno y la Comisión Distrital de Fútbol, citados por El Espectador.

¿Por qué se tomó la decisión de prohibir barras visitantes en el próximo clásico entre Santa Fe y Millonarios?

La Comisión Distrital de Fútbol determinó esta medida debido a los incidentes violentos ocurridos en el partido entre Santa Fe y América de Cali. El análisis sobre la seguridad y el historial de las barras llevó a la conclusión de que no existen las condiciones necesarias para garantizar el ingreso seguro de hinchas visitantes en el próximo clásico capitalino, por lo que solo se permitirá público local en las tribunas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z