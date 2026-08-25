Por: El Espectador

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El sábado 22 de agosto, el estadio fue testigo de un nuevo episodio de violencia en el fútbol colombiano. Durante el minuto 33 del encuentro entre Santa Fe y América, miembros del Barón Rojo Sur buscaron apropiarse del trapo de un grupo familiar de la Comunidad Santafereña en la tribuna oriental. La respuesta inmediata de la Guardia Albirroja Sur escaló la confrontación hasta llevarla al campo de juego, lo que provocó la suspensión del partido y una cifra lamentable de 17 personas heridas. Como consecuencia, no se presentaron capturas, solo algunos comparendos, y la respuesta institucional fue la habitual: circulación de videos, indignación, comunicados y, ante la falta de acciones contundentes, olvido a las pocas semanas.

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Mucho se ha dicho sobre la responsabilidad de quienes perpetúan estos actos violentos, sin embargo, existe una problemática de fondo: la ausencia de herramientas eficaces para sancionar, judicializar y prevenir hechos similares. Las investigaciones por ataques en escenarios deportivos son limitadas y, en palabras del propio texto, "las condenas por homicidios y lesiones personales asociadas a barras se cuentan con las manos". Según la información, el déficit de resultados no obedece a la complejidad de los casos, sino a la falta de prioridad y especialización por parte de la Fiscalía General de la Nación. No se han definido líneas de investigación claras ni equipos que comprendan la estructura y dinámica de las barras, lo que fomenta un contexto de silencio e impunidad.

El Ministerio del Deporte, por su parte, ha evitado exigir a los clubes procedimientos de individualización y enrolamiento para quienes ingresan a los estadios, especialmente en tribunas populares. Actualmente, es posible saber qué boleta corresponde a cada tribuna, pero no se identifica al ocupante específico. Este vacío, agravado por la falta de interoperabilidad entre clubes y autoridades, convierte a las cámaras de reconocimiento facial en meros accesorios sin utilidad judicial real.

Asimismo, la Dimayor y las comisiones locales de fútbol han mantenido sanciones que han perdido impacto, ya que se limitan a restringir el acceso de hinchadas en ciudades específicas, sin abordar la raíz de la violencia proveniente de las barras. La lógica, de acuerdo con el documento, debería ser más contundente: una barra involucrada en violencia no debería ser admitida en ningún estadio durante un periodo definido.

A los equipos, se les interpela para asumir la responsabilidad de la seguridad, invirtiendo en personal capacitado y protocolos serios, desmarcándose de la justificación fácil de dejar la carga en manos de la Policía. Finalmente, se insiste en que criminalizar a toda la afición es un error, pues los violentos son minoría pero aprovechan la multitud y la falta de herramientas legales y tecnológicas para actuar con impunidad.

La transformación, según el texto, será posible solo con la participación activa y responsable de todos los actores: instituciones, clubes, autoridades locales y sobre todo, las propias barras, que cuentan con liderazgo y presencia territorial capaces de frenar la violencia desde su interior.

¿Cuáles son los principales obstáculos para sancionar la violencia de las barras bravas en Colombia?

De acuerdo con el análisis presentado, los principales obstáculos radican en la falta de investigaciones especializadas, la ausencia de sistemas integrados de identificación de asistentes y la carencia de sanciones efectivas y conjuntas. A esto se suma la inacción de entidades como la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Deporte, que no han establecido mecanismos eficientes de judicialización y prevención.

¿Por qué fracasan las medidas de reconocimiento facial en los estadios de fútbol en Colombia?

El artículo señala que, aunque algunos estadios cuentan con sistemas de reconocimiento facial, estos fracasan por la falta de interoperabilidad y de identificación precisa de los ocupantes de las boletas. Sin una base de datos completa y sin la obligación de compartir información entre clubes y autoridades, la tecnología se convierte en una herramienta ineficaz para identificar y sancionar a los responsables de actos violentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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