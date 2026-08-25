Por: Noticiero 90 minutos

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) oficializó recientemente las fechas y horarios para los octavos de final de la Copa BetPlay 2026. Esta decisión tuvo que ser adaptada, de acuerdo con información suministrada por la propia Dimayor tras una Asamblea Extraordinaria celebrada el 19 de agosto en Bogotá, como consecuencia de la emergencia nacional desatada por el fuerte sismo que impactó al país. Por lo tanto, el calendario deportivo debió ser modificado, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la seguridad tanto de los equipos como de los aficionados.

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Una de las principales medidas tomadas de manera extraordinaria fue modificar el formato de la competencia en esta fase. Según la Dimayor, ahora los cruces de octavos se disputarán a partido único y bajo el sistema de eliminación directa. Esto significa que cada encuentro definirá, en solo 90 minutos, qué equipo avanza a las siguientes instancias; solo hasta las semifinales y posterior final se evaluarán ajustes. Esta decisión, de carácter temporal, busca mitigar retrasos en la programación y responder de forma oportuna a la situación nacional.

La reprogramación abarca partidos que se jugarán principalmente los días 2, 9 y 16 de septiembre. Los emparejamientos incluyen enfrentamientos destacados como Deportes Quindío contra Llaneros FC el 2 de septiembre a las 5:30 p. m. en Armenia y Atlético Nacional frente a Deportivo Cali ese mismo día a las 6:15 p. m. en Medellín. Para el 9 de septiembre, América de Cali espera definir sede para recibir a Deportivo Pereira a las 6:00 p. m., mientras que Real Cundinamarca enfrentará a Internacional de Bogotá en Mosquera y Once Caldas recibirá a Alianza FC en Manizales. También el 9 de septiembre, Deportivo Pasto jugará frente a Independiente Medellín en Pasto, desde las 8:10 p. m. Ya el 16 de septiembre, Barranquilla FC recibirá a Millonarios en el estadio Romelio Martínez a las 8:30 p. m.

Por último, la Dimayor aclaró que el cruce de Fortaleza CEIF se encuentra pendiente, pues está condicionado a la resolución de la serie previa entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena. Así, los equipos afrontan una fase en la que no hay segundas oportunidades, todo en un formato ajustado a la coyuntura nacional y buscando mantener el espectáculo deportivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se jugarán los partidos de octavos de final de la Copa BetPlay 2026?

Los partidos de octavos de final de la Copa BetPlay 2026 están programados para disputarse los miércoles 2, 9 y 16 de septiembre, según confirmó la Dimayor. Las llaves se jugarán en partidos únicos, lo que implica que cada compromiso definirá el equipo clasificado a los cuartos de final en la misma jornada.

¿Por qué se adoptó el formato de eliminación directa en la Copa BetPlay 2026?

La Dimayor tomó la decisión de implementar el formato de eliminación directa a partido único en los octavos de final de la Copa BetPlay 2026 debido a la emergencia nacional causada por el reciente sismo, buscando así mitigar retrasos y priorizar la seguridad de jugadores y aficionados. Esta medida fue anunciada tras una Asamblea Extraordinaria realizada en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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