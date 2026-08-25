Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Ingrid Vidal fue protagonista en el debut de los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay 2026, luego de anotar un gol destacado que se ha ganado el calificativo de verdadero golazo. La atacante del club Internacional de Palmira fue determinante en el encuentro ante Atlético Nacional y, especialmente, frente a la arquera Stefany Castaño, quien se vio sorprendida tras un error en la salida del balón.

Sigue a PULZO en Discover

La jugada trascendental ocurrió en el minuto 63 del partido. Según la crónica de Noticias Caracol, Castaño intentó controlar el balón fuera de su área, pero un mal despeje le permitió a Vidal quedar bien posicionada. Sin dudarlo, la jugadora de Internacional de Palmira ejecutó un remate que terminó 'bañando' a la arquera, es decir, superó su ubicación con un balón elevado que aterrizó en el fondo de la red. Este gol significó el 2-1 a favor del equipo vallecaucano en un momento clave del compromiso.

Las acciones del partido estuvieron marcadas por la intensidad y la lucha constante entre ambos equipos. La anotación de Ingrid Vidal no solo destacó por la técnica y la inteligencia con la que fue ejecutada, sino también por el contexto en el que se produjo: en medio de una fase definitiva para ambos equipos dentro de los cuadrangulares semifinales, donde cada gol puede ser decisivo para definir los finalistas del torneo.

El resultado final del cotejo, de acuerdo con Noticias Caracol, fue una victoria 3-2 para Internacional de Palmira sobre Atlético Nacional. Este triunfo representa un golpe importante para el conjunto local, que ahora se posiciona con una ventaja en la fase de cuadrangulares y mantiene vivas sus aspiraciones dentro de la Liga Femenina BetPlay 2026.

La pasión y el nivel del fútbol femenino en Colombia se evidencian en partidos como este, donde las jugadoras como Ingrid Vidal exhiben calidad y protagonismo en momentos cruciales. La Liga Femenina BetPlay 2026 continúa siendo un escenario clave para el desarrollo y visibilidad del talento nacional.

¿Cómo fue el gol de Ingrid Vidal en el partido Internacional de Palmira vs. Atlético Nacional?

El gol de Ingrid Vidal se produjo en el minuto 63, cuando aprovechó un error de la arquera Stefany Castaño, quien intentó salir jugando lejos de su portería y perdió el control del balón. Vidal ejecutó un remate elevado ('bañó' a la arquera) que terminó en gol, dando la ventaja parcial a Internacional de Palmira.

¿Qué significa 'bañar' a la arquera en el fútbol y cómo se aplicó en este partido?

En fútbol, 'bañar' a la arquera significa lanzar el balón por encima de la portera, superando su posición para anotar. En este caso, Ingrid Vidal 'bañó' a Stefany Castaño tras un error en la salida, definiendo el gol con gran técnica y precisión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z