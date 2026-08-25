Por: Caracol TV

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Después del devastador terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el país ha iniciado un proceso de reconstrucción en las zonas más afectadas. Según Noticias Caracol, la magnitud de los daños es considerable: más de 150.000 viviendas presentan afectaciones y cerca de 600 edificaciones colapsaron en diferentes regiones. Mientras los organismos de emergencia lograban recuperar cuerpos en medio de los escombros, el gobierno anunció medidas para apoyar a las familias damnificadas, como el subsidio de arriendo que se entregará a los hogares impactados. El monto oficial establecido es de 875.452 pesos mensuales durante tres meses para los departamentos afectados, lo que suma un aporte total de 2.626.356 pesos por familia en ese periodo. Sin embargo, en Buenaventura, el valor del subsidio es superior: 1.050.000 pesos por tres meses, es decir, 3.150.000 pesos, como lo confirmó el medio citado.

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En esa ciudad del Valle del Cauca, la tragedia golpeó con fuerza a barrios vulnerables como El Campín. Allí, Noticias Caracol registró el caso de Tatiana, una madre cabeza de hogar que sobrevivió junto a su hijo menor, Sebastián, al desplome de su vivienda en medio del sismo. La casa, construida en madera, se vino abajo instantes después de que ella lograra sacar a su pequeño. Tatiana contó que se encontraba en el baño cuando empezaron los temblores; al escuchar el estruendo, subió por su hijo y juntos se refugiaron entre las matas de banano, implorando porque todo se detuviera.

En medio del miedo y la incertidumbre, ella recuerda que pensó que era el fin del mundo y destacó la reacción solidaria de sus vecinos, quienes corrieron a buscarla tras el movimiento telúrico. A dos semanas del desastre, Tatiana expresó su gratitud por la entrega expedita de una casa prefabricada, proporcionada por el gobierno. Admitió que nunca habría imaginado que la ayuda llegaría tan pronto ni que serían de los primeros beneficiarios. Para Sebastián, la reconstrucción de su hogar significó también la posibilidad de reanudar sus clases, ahora de manera virtual debido a la emergencia.

Mirando la nueva vivienda, Tatiana reflexiona sobre el valor de la solidaridad y anhela que el dolor de la tragedia quede atrás: espera, según sus palabras, “ya no llorar más, sino de felicidad”, agradecida con quienes le han tendido la mano para empezar de nuevo tras la catástrofe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto es el subsidio de arriendo para las familias afectadas por el terremoto en Colombia?

Las familias afectadas por el terremoto recibirán un subsidio de arriendo de 875.452 pesos mensuales durante tres meses, lo cual equivale a un total de 2.626.356 pesos. Para quienes residen en Buenaventura, el subsidio será de 1.050.000 pesos por el mismo periodo, sumando 3.150.000 pesos en total, de acuerdo con Noticias Caracol.

¿Cómo se vive la reconstrucción tras el terremoto en barrios como El Campín, en Buenaventura?

En barrios como El Campín, el proceso de reconstrucción se vive en medio de testimonios de resiliencia y gratitud. Familias como la de Tatiana, que perdió su casa durante el sismo, ya reciben viviendas prefabricadas del gobierno, lo que les permite recuperar en parte la tranquilidad y estabilidad perdida. El apoyo estatal y la solidaridad de la comunidad han sido claves para comenzar de nuevo tras la emergencia, según relata Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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