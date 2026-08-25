Por: Caracol TV

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La última semana de agosto estará marcada en Colombia por un notable aumento en las lluvias, especialmente en las regiones occidental y norte del país. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la presencia de ondas tropicales sobre el territorio nacional intensificará los episodios de precipitación, generando condiciones propicias para tormentas eléctricas, crecientes en ríos y posibles emergencias en zonas vulnerables. El pronóstico más reciente de Ideam sitúa a la región Pacífica, Chocó, Antioquia y el occidente colombiano como los sectores que experimentarán los mayores volúmenes de lluvia en los próximos días.

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La entidad advierte que dos sistemas atmosféricos, identificados como onda tropical número 40 y número 41, serán los principales responsables de este comportamiento. Según informó Noticias Caracol con base en informes del Ideam, la onda tropical número 40 ya actúa sobre el país y provocará lluvias intensas entre el 24 y el 25 de agosto en Córdoba, Urabá, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Meta, Caquetá y Putumayo. Además, la vigilancia permanece sobre la onda número 41, que podría entrar hacia el final de la semana e incrementar nuevamente las precipitaciones en departamentos del Caribe, como La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, así como en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Ideam explica que las ondas tropicales son perturbaciones que se desplazan desde el océano Atlántico hacia el Caribe, y suelen estar asociadas a lluvias fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento. Día a día, el pronóstico indica lluvias intensas en el litoral Pacífico, Chocó, Antioquia y Córdoba para el lunes. El martes, el centro y norte del país verán nuevas precipitaciones, con acumulados significativos en el Pacífico y Antioquia. Los días miércoles y jueves se prevé que las lluvias disminuyan en la Amazonia y la Orinoquia, pero persistan en el Pacífico, mientras se anuncian vientos fuertes en La Guajira y bajas temperaturas en Boyacá y Cundinamarca.

El Ideam llama la atención sobre riesgos adicionales a las lluvias, como vientos que podrían alcanzar los 37 kilómetros por hora y oleaje de hasta tres metros en el mar Caribe occidental. Hay especial vigilancia sobre los ríos Atrato y San Juan en Chocó, ante posibles incrementos en sus caudales. No obstante, mientras algunas regiones enfrentarán lluvias, otras mantendrán tiempo seco con riesgo de incendios, como varias zonas del Caribe y la Orinoquia. Ante este panorama cambiante, la recomendación oficial es atender los reportes de las autoridades, sobre todo en departamentos con historial de inundaciones y deslizamientos.

¿En qué regiones de Colombia habrá más lluvias por el paso de las ondas tropicales?

Según reportes del Ideam y Noticias Caracol, las lluvias más intensas se esperan en la región Pacífica, Chocó, Antioquia y el occidente colombiano. También se prevé un incremento de precipitaciones en departamentos como Córdoba, Cauca, Valle del Cauca, así como en sectores del Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debido al ingreso de las ondas tropicales 40 y 41.

¿Qué recomendaciones da el Ideam ante el aumento de lluvias y riesgos meteorológicos?

El Ideam aconseja mantenerse atento a los reportes oficiales y tener especial precaución en zonas con antecedentes de inundaciones o deslizamientos. Además de las lluvias, se advierte sobre vientos fuertes, oleaje alto y el posible aumento en los niveles de ríos como el Atrato y San Juan. También se recuerda que varias regiones pueden estar en riesgo de incendios, lo que requiere vigilancia constante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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