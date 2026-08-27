Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El reciente terremoto del 10 de agosto dejó una profunda huella en 494 municipios de 16 departamentos colombianos, afectando a más de 406.000 personas y dañando gravemente la infraestructura local. Ante esta emergencia, el gobierno nacional ha establecido el Fondo Milagro, un organismo cuya misión será coordinar y financiar la reconstrucción de las zonas perjudicadas, según precisó Diario del Otún en entrevista con Álvaro Ramírez González, exalcalde y destacado empresario, hoy miembro de la junta directiva de dicho fondo.

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De acuerdo con información suministrada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), los números reflejan la magnitud del reto: 188.381 familias damnificadas, 33.299 viviendas destruidas, 186.233 con daños, 655 edificios colapsados y más de 4.400 vías y centros educativos y de salud afectados.

Emulando la experiencia del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec), establecido tras el sismo de 1999, el Fondo Milagro tendrá una junta directiva conformada exclusivamente por empresarios reconocidos. Este diseño busca impedir la influencia política y la corrupción, aspecto en el cual hizo especial énfasis Ramírez González. Según él, la transparencia será la prioridad: "Vamos a tener los políticos a kilómetros de esas decisiones", afirmó categóricamente, insistiendo en que ni licitaciones ni adjudicaciones estarán al alcance de intereses políticos.

La estructura estará dirigida por personalidades como Jaime Gilinski y Arturo Calle, replicando el modelo que evitó escándalos en el Forec bajo la dirección de Luis Carlos Villegas, entonces presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Ramírez González subrayó que el propio presidente Abelardo De la Espriella lidera este esfuerzo, añadiendo credibilidad y un compromiso explícito contra la corrupción.

Sobre el alcance financiero, aunque aún no hay una cifra definitiva, se proyecta que la reconstrucción demandará inversiones superiores a $30 billones de pesos, de los cuales al menos $10 billones serán cubiertos por aseguradoras. El fondeo vendrá del presupuesto nacional, empréstitos, ayudas internacionales y aportes de fundaciones, ONG y empresas privadas. El proceso de caracterización de los damnificados está en curso, y se espera que la operación del fondo inicie muy pronto.

Finalmente, Ramírez González aseguró que, gracias a la rigurosidad del equipo y la experiencia obtenida en el pasado, la reconstrucción avanzará de manera efectiva, “blindando” el fondo de cualquier oportunidad para el desvío de recursos públicos.

¿Cómo se evitará la corrupción en el Fondo Milagro para la reconstrucción tras el terremoto?

Según lo expresado por Álvaro Ramírez González en Diario del Otún, la estrategia para evitar la corrupción es garantizar que la junta directiva del Fondo Milagro esté compuesta únicamente por empresarios de prestigio y experiencia, como ya sucedió exitosamente en 1999 con el Forec. La exclusión tajante de cualquier intervención política en licitaciones y decisiones busca asegurar que los recursos lleguen de manera eficiente y transparente a los damnificados.

¿De dónde provendrán los recursos para financiar el Fondo Milagro y qué entidades participarán?

De acuerdo con la información reportada, los recursos que nutrirán el Fondo Milagro provendrán de varias fuentes: presupuesto nacional, empréstitos, ayudas internacionales, aportes de fundaciones y ONG como Pro Antioquia y Fundación Santo Domingo. Además, compañías aseguradoras se encargarán de una parte significativa del costo total de la reconstrucción.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.