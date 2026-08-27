Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El último plazo para inscribirse en el Registro Único de Damnificados (RUD), mecanismo fundamental para identificar a los ciudadanos y familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, finalizó ayer miércoles 26 de agosto en Pereira y Dosquebradas. Inicialmente, la fecha de corte se había fijado para el lunes 24 de agosto, pero se otorgó una prórroga hasta el miércoles, dada la alta demanda y la necesidad de acceder a la ayuda estatal, de acuerdo con lo informado por las autoridades municipales y recogido por El Diario del Otún y Q’Hubo Pereira.

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Los habitantes afectados solicitaron una ampliación adicional del plazo para el censo, aunque esta decisión solo puede ser tomada por el Gobierno Nacional, no por las administraciones locales. Sin embargo, el municipio de La Virginia sí logró extender el período de inscripción hasta el miércoles 2 de septiembre, según confirmó el alcalde Juan Carlos Botero a través de los canales oficiales de la alcaldía. El objetivo de este nuevo plazo es dar más oportunidad a las familias damnificadas para inscribirse, atendiendo a las jornadas en la Alcaldía Municipal de La Virginia en horarios definidos.

Durante la jornada final del censo en Pereira y Dosquebradas, se evidenciaron largas filas y creciente preocupación entre la población. De acuerdo con reportes de El Diario del Otún, quienes se acercaron al Centro Administrativo Municipal (CAM) de Dosquebradas y Ciudad Victoria expresaban angustia por el tiempo de espera y el temor de quedar por fuera del registro. En algunos puntos, como en Ciudad Victoria, se instauraron filas preferenciales para adultos mayores, mujeres en embarazo y personas con discapacidad. Cristian Toro, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Pereira, afirmó que más de 300 personas, entre funcionarios y voluntarios, colaboraron en el proceso y se habilitaron distintos lugares para atender la demanda.

Otra inquietud frecuente era la duda sobre si el registro virtual a través de la página web de SOS Pereira era suficiente o si era necesaria la inscripción presencial. El secretario Toro aclaró que quienes ya habían completado el censo virtual no debían volver a hacer la fila, excepto aquellos que no aparecieran reportados aún en la base de datos, para lo cual recomendó paciencia. El despliegue de atención no solo se centró en áreas urbanas, sino también en veredas, casetas y comunas, con presencia continua durante dos semanas para registrar a quienes no pudieron ser localizados en sus barrios. Aunque en Pereira y Dosquebradas no se amplió el plazo más allá del 26 de agosto, en La Virginia se mantendrá la inscripción abierta hasta el 2 de septiembre, tal y como lo dieron a conocer fuentes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse en el censo de damnificados en Pereira, Dosquebradas y La Virginia?

En Pereira y Dosquebradas, el plazo para registrarse en el censo de damnificados por el terremoto culminó el miércoles 26 de agosto, tras haberse extendido desde el 24 de agosto. En cambio, en el municipio de La Virginia, la inscripción se amplió hasta el miércoles 2 de septiembre, de acuerdo con el anuncio realizado por el alcalde Juan Carlos Botero.

¿Es suficiente hacer el censo virtual en SOS Pereira o es necesario hacerlo de forma presencial?

Según lo explicado por Cristian Toro, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira, quienes hayan completado el censo virtual en la plataforma SOS Pereira no necesitan realizar la inscripción presencial, a menos que su registro aún no aparezca reportado en la base de datos, en cuyo caso deben esperar la actualización de información o acudir presencialmente si la situación lo requiere.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.