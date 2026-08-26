Por: Noticiero 90 minutos

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La Cruz Roja, seccional Valle del Cauca, atraviesa una compleja situación tras el terremoto que sacudió la región. Aunque históricamente ha sido una entidad dedicada al auxilio de la comunidad en momentos de crisis, en esta ocasión la propia institución fue víctima directa del desastre natural. De acuerdo con reportes oficiales, la sede principal ubicada en San Fernando sufrió un colapso estimado en el 75% de su infraestructura operativa, lo que representa un golpe importante para sus operaciones regulares.

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El ingeniero civil Diego Fernando Corrales Marín, asesor de infraestructura de la Cruz Roja, explicó que dos de los cuatro edificios de la sede presentan daños críticos. Uno de los bloques, el cual albergaba tanto al voluntariado como las bodegas de equipos de rescate y respuesta, debe ser demolido por completo a raíz del alto compromiso estructural detectado. Por otro lado, el edificio administrativo y el de la IPS (Institución Prestadora de Salud) muestran deterioro en un 30% a 40% en su segundo piso y techo. Para responder a las normas actuales de sismorresistencia, será necesario reforzar el 100% de la infraestructura restante. Además, el Instituto de Educación de la Cruz Roja experimentó un colapso del 30%, lo que obligó al traslado de todo el personal con el fin de preservar su integridad mientras avanza el proceso de recuperación.

A nivel departamental, la emergencia impactó a siete de las veinte unidades municipales de la Cruz Roja. La localidad de Ovando fue la más afectada, con el colapso de techo y paredes en su sede. En las otras seis unidades las afectaciones correspondieron principalmente a mampostería, y especialistas están evaluando la gravedad de los daños.

Pese a este panorama adverso, tanto el personal como los voluntarios han mantenido activa la atención de emergencias. Conforme destacó Frank Caicedo, director de logística y servicios generales de infraestructura, la operatividad continuó gracias a la provisión temporal de energía eléctrica con plantas de emergencia. Uno de los grandes desafíos fue el traslado de la sala de donación de sangre, que operaba en un bloque destruido. Se improvisó una nueva sala en carpas ubicadas en el parqueadero interno de la sede, gracias al apoyo de empresas privadas y a la solidaridad de la ciudadanía, que respondió con donaciones inmediatas. Más de 16 donantes efectivos participaron y el flujo de interesados fue constante, lo que requirió adaptar las carpas a espacios más aptos para las donaciones.

Tras 15 días de trabajo enfocado en mitigar riesgos y planear las demoliciones, la Cruz Roja proyecta ya los diseños para reforzar sus estructuras. Sin embargo, la necesidad de suministro de sangre y asistencia humanitaria continúa, por lo que la institución hace un llamado para que la comunidad mantenga su apoyo y acuda a los puntos temporales de donación dentro de la sede principal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto del terremoto en la infraestructura de la Cruz Roja en el Valle del Cauca?

El terremoto ocasionó daños materiales considerablemente graves en la sede principal de la Cruz Roja en San Fernando, donde se estima un colapso del 75% de la infraestructura operativa. Dos edificios presentan daños extremos y uno será demolido por completo, mientras los restantes requieren reforzamiento estructural. Además, siete unidades municipales resultaron afectadas, especialmente Ovando, y hubo un colapso parcial en el Instituto de Educación.

¿Cómo ha respondido la Cruz Roja a la crisis y qué acciones ha tomado para mantener su operatividad?

A pesar de la magnitud de los daños, la Cruz Roja ha mantenido sus operaciones de emergencia gracias al esfuerzo de personal y voluntarios. Entre las principales acciones está la reubicación provisional de la sala de donación de sangre a carpas temporales, la provisión de energía con plantas de emergencia y el llamado constante a la ciudadanía para seguir donando sangre ante la alta demanda.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.