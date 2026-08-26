Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Hospital Regional de Alta Complejidad (HRAC) demostró solidez y resistencia estructural tras el movimiento sísmico que se presentó el 10 de agosto, de acuerdo con la información entregada por la administración departamental citada en el diario El Diario. Posterior al evento, se llevó a cabo una inspección detallada con el objetivo de valorar posibles daños en la infraestructura, especialmente en el edificio de consulta externa, que corresponde a una estructura de tres niveles más un sótano utilizado como espacio para parqueaderos. Este edificio se encuentra en la fase final de construcción, lo cual hacía especialmente relevante verificar su integridad después del terremoto.

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Según el mandatario departamental, los resultados de la revisión fueron positivos: la infraestructura soportó adecuadamente el sismo sin que se detectaran daños estructurales graves que pusieran en riesgo la estabilidad del edificio. No obstante, los técnicos identificaron algunas afectaciones menores en los elementos de mampostería, es decir, en las paredes y divisiones hechas de ladrillo u otros materiales similares. De acuerdo con los voceros de la obra, estos daños serán intervenidos de manera oportuna con el fin de no detener el proceso constructivo y brindar tranquilidad a la comunidad. Como ellos señalaron, “Esta infraestructura resistió y respondió adecuadamente. Después del terremoto damos un parte de tranquilidad. Hay algunos daños en mampostería que serán solucionados rápidamente para seguir adelante con esta obra importante para la región”.

En paralelo, la segunda fase del HRAC, que contempla la construcción del edificio de hospitalización, avanza según lo previsto. El gobernador enfatizó que en esta área no se presentaron complicaciones a raíz del sismo, dado que los trabajos de excavación siguen su curso con normalidad. La administración departamental ratificó que este avance se mantiene conforme al cronograma inicial del proyecto y que no se han registrado eventualidades mayores que alteren los plazos establecidos.

Así, mientras se realizan las intervenciones necesarias en los sectores de mampostería afectados, las autoridades destacan la capacidad del hospital para enfrentar situaciones imprevistas y reiteran el compromiso de concluir esta obra de gran relevancia regional.

¿Qué daños sufrió el Hospital Regional de Alta Complejidad tras el terremoto de agosto?

Los daños hallados en la inspección posterior al sismo se concentraron principalmente en elementos de mampostería, es decir, paredes y divisiones que no afectan la estabilidad estructural. Según la administración departamental, el edificio de consulta externa no presentó daños que comprometieran su seguridad general, y las afectaciones menores serán intervenidas prontamente.

¿Cómo avanzan las obras del Hospital Regional de Alta Complejidad después del sismo?

La continuidad de las obras del Hospital Regional de Alta Complejidad no se vio afectada significativamente por el terremoto. El edificio de consulta externa avanza hacia su finalización mientras se reparan los daños menores, y la segunda fase, correspondiente al edificio de hospitalización, mantiene sus trabajos de excavación sin contratiempos, de acuerdo con la administración departamental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.