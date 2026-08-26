La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que la Sala de Crisis Nacional vigila permanentemente los efectos luego del sismo de magnitud 5.1 ocurrido en el territorio colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

El organismo coordina acciones inmediatas con las autoridades territoriales para evaluar los posibles daños físicos causados en la infraestructura urbana y rural de las regiones donde el movimiento telúrico fue sentido.

“Tras el sismo registrado a las 11:45 a. m., con epicentro en Los Santos, Santander, la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD mantiene monitoreo permanente y adelanta la verificación de posibles afectaciones en articulación con las autoridades territoriales y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia”, apuntó la entidad en su primera declaración, replicada por El Tiempo.

La institución aconsejó a la población “mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y consultar información a través de canales oficiales” para evitar desinformación o pánico durante la contingencia.

Lee También

Habitantes de múltiples localidades de Colombia manifestaron haber percibido la fuerte sacudida mediante plataformas digitales. La publicación institucional acumuló más de 800 comentarios con reportes directos sobre el fenómeno sísmico.

Entre los lugares reportados figuraron Bogotá, Itagüí, Villa del Rosario, Soacha, Cúcuta, Medellín, Ibagué, Tenjo, Manizales y Rionegro, sumados a diferentes sectores de la Sabana de Bogotá y el oriente antioqueño.

En la capital colombiana, los residentes indicaron que el fenómeno telúrico fue más evidente en los pisos elevados de las edificaciones, describiendo la sacudida como una experiencia de intensidad “duro y corto”.

Por su cercanía al epicentro, el departamento de Santander concentró gran cantidad de testimonios. En Bucaramanga la población catalogó la sacudida como un movimiento “fuerte”, provocando la evacuación preventiva en diversos edificios residenciales y de oficinas.

Asimismo, varias instituciones educativas en Bucaramanga activaron protocolos de seguridad y solicitaron la presencia de los acudientes para entregar a los estudiantes. Ciudades como Barrancabermeja, Barichara y Barbosa también notificaron una clara percepción.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) detalló que el evento natural registró exactamente una intensidad de 5,1 grados en la escala de Richter y una profundidad de 149 kilómetros en el subsuelo.

Por su parte, la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) contabilizó más de 2.000 notificaciones ciudadanas procedentes de más de 100 municipios y centros poblados, ubicados principalmente en Santander, Boyacá y Antioquia.

Las evaluaciones ciudadanas recopiladas permiten determinar el mapa de intensidad e impacto geográfico con el que se manifestó la energía liberada durante este evento tectónico a nivel nacional.

El organismo técnico recordó que la sismicidad en Colombia es constante debido a su configuración geotectónica continental. El epicentro del evento sísmico coincidió con la zona conocida como el nido sísmico de Bucaramanga.

En esa formación geológica “se concentra aproximadamente entre el 40 % y el 50 % de la actividad sísmica que se registra diariamente” en todo el territorio de la república.

¿Qué relación tuvo temblor en Santander con el terremoto en Chocó?

Igualmente, el SGC precisó que, dada su naturaleza y profundidad, el evento del 26 de agosto no presenta ninguna relación con el terremoto ocurrido previamente el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.

Frente a la modificación de las mediciones iniciales, los expertos explicaron que las primeras alertas corresponden a algoritmos automáticos que procesan la información sísmica disponible de forma preliminar.

Posteriormente, “los sismólogos del SGC revisan y analizan la información de las estaciones de la Red Sismológica Nacional para determinar con mayor precisión parámetros como la localización, la profundidad y la magnitud. Por esta razón, los datos de un sismo pueden ser ajustados y actualizados después de su reporte inicial”.

Ciertamente, el boletín inicial arrojó un cálculo preliminar de 5,4 grados, pero el análisis posterior de la red de monitoreo permitió corregir la cifra definitiva a 5,1 grados.

Las entidades de socorro continúan con la verificación de infraestructuras en los departamentos afectados. El SGC reiteró que los sismos no son predecibles e instó a atender únicamente las fuentes gubernamentales autorizadas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.