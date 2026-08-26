Por: Noticiero 90 minutos

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Para este jueves 27 de agosto, las calles de Cali mantienen la medida habitual de control vehicular conocida como “pico y placa”, una normativa diseñada para disminuir la congestión en la ciudad durante los días hábiles. Según lo establecido, la restricción aplica para los vehículos particulares cuyas placas finalizan en los números 5 y 6, en horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. Esta medida diaria funciona de lunes a viernes y busca organizar el flujo en las principales arterias urbanas, aliviando así los frecuentes trancones que afectan a los ciudadanos en horas pico.

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No obstante, desde el pasado 21 de agosto y hasta el próximo 5 de septiembre, opera una regulación más estricta en la denominada Zona de Emergencia, delimitada entre las carreras 36 y 66, y entre las calles 5 y 10. De acuerdo con la información reportada, en esta área, la restricción de circulación se amplía a las placas terminadas en 5, 6, 9 y 0, es decir, abarca cuatro dígitos diarios. La decisión de intensificar el control responde a la necesidad de facilitar las adecuaciones físicas y logísticas que se adelantan para normalizar la movilidad, especialmente tras la emergencia ocasionada por el reciente terremoto.

Dentro de este perímetro de la Zona de Emergencia, sectores como el centro comercial Palmetto Plaza, la Universidad Santiago de Cali y la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, se encuentran bajo vigilancia especial con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa. Los ciudadanos que no respeten las restricciones pueden ser sancionados con multas de tránsito, lo que resalta la importancia del acatamiento para proteger tanto la economía de los conductores como el correcto desarrollo de las intervenciones viales, necesarias para el restablecimiento total del flujo vehicular en la capital vallecaucana.

Es importante mencionar que la restricción no afecta a motocicletas, ambulancias, vehículos de emergencias, la Policía, el Ejército, ni a vehículos oficiales, híbridos, eléctricos o aquellos conducidos por personas con discapacidad o movilidad reducida. Además, quienes hayan pagado la tasa por congestión o tengan autorización para participar en la respuesta a la emergencia vial pueden transitar sin restricciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las placas restringidas por pico y placa este jueves en Cali?

Para este jueves 27 de agosto, la restricción habitual de pico y placa en Cali afecta a los vehículos particulares cuyas placas terminan en 5 y 6. En la Zona de Emergencia, ubicada entre las carreras 36 y 66 y las calles 5 y 10, la limitación incluye además los dígitos 9 y 0, sumando así cuatro dígitos con prohibición de circular durante la jornada.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en la zona de emergencia de Cali?

Según la normativa vigente, están exentos de la restricción de pico y placa en la zona de emergencia las motocicletas, ambulancias, vehículos de emergencias, la Policía, el Ejército, vehículos oficiales, híbridos, eléctricos y los adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida. Igualmente, pueden circular sin restricción quienes paguen la tasa por congestión o tengan permisos especiales para labores relacionadas con la emergencia vial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.